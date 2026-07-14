Casal distante? 15 minutos por dia podem ajudar a recuperar conexão

Você mora com a pessoa, divide tarefas, resolve contas e dorme na mesma cama. Mesmo assim, sente que o casal está distante? Isso pode acontecer quando a convivência continua, mas os momentos de troca desaparecem da rotina. Em muitos relacionamentos, as conversas passam a girar apenas em torno de filhos, boletos, mercado, horários e pendências. Na hora do descanso, cada um pega o próprio celular. À noite, os dois estão lado a lado, mas sem uma conversa real.

Segundo Aline Cantarelli, terapeuta familiar, esse afastamento costuma acontecer de forma silenciosa. “Se esse casal não tem 15 minutos de qualidade, que eu chamo de milagrosos, como é que pode pensar em construir uma vida juntos?”, afirma. Para ela, o problema não está apenas na falta de tempo. O que pesa é a ausência de um espaço diário para olhar, ouvir e se interessar pelo outro.

O que fazer nesses 15 minutos?

Os 15 minutos de qualidade não precisam ser um jantar romântico, uma saída especial ou uma conversa longa sobre a relação. A proposta é mais simples. Pode ser um café sem celular, alguns minutos antes de dormir, uma conversa no sofá ou uma caminhada curta. O importante é que o casal esteja inteiro naquele momento. “Precisa ser conexão de verdade. Não é estar no telefone, tem que olhar, tem que trocar”, explica Aline.

Ver série junto conta?

Depende. Assistir a uma série pode ser um momento agradável, mas nem sempre aproxima o casal. Se os dois apenas olham para a tela, sem troca antes ou depois, a atividade pode virar mais uma forma de distração. O mesmo vale para jantar com o celular na mesa ou ficar no sofá enquanto cada um mexe no próprio aparelho. O casal está no mesmo ambiente, mas a atenção está em outro lugar.

Aline afirma que a tecnologia não é o problema em si. O alerta aparece quando ela ocupa o espaço da conversa, do olhar e da escuta. Quando isso acontece, a relação pode ficar reduzida à administração da casa. O casal funciona para resolver tarefas, mas deixa de cultivar momentos de vínculo.

Como saber se o casal está distante?

Alguns sinais podem indicar afastamento. Passar dias sem uma conversa calma, levar o celular para a cama, fazer refeições sem se olhar e falar apenas sobre problemas são alguns exemplos. Outro sinal é não saber mais como o outro está se sentindo. A pessoa conhece a agenda do parceiro, mas não sabe o que tem preocupado, animado ou cansado ele nos últimos dias.

A tentativa de recuperar a proximidade não precisa virar cobrança. Em vez de dizer “você nunca conversa comigo”, uma saída é propor algo concreto e simples. O casal pode combinar alguns minutos sem celular antes de dormir, tomar café junto ou separar um momento do dia para conversar sem interrupções.

Perguntas simples ajudam a abrir espaço. “Como foi seu dia de verdade?”, “o que mais te cansou hoje?”, “teve algo bom?” ou “tem alguma coisa que você queria me contar?” são formas de demonstrar interesse.

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Pequenos gestos também contam. Uma mensagem carinhosa, um agradecimento, um bilhete ou a lembrança de algo importante para o outro podem reforçar a sensação de parceria. Para Aline, o objetivo não é transformar os 15 minutos em uma regra rígida, mas em um exercício possível de presença diária. Segundo ela, quando o casal cria esse espaço antes de uma crise, fica mais fácil perceber incômodos, retomar o diálogo e cuidar da relação no dia a dia.