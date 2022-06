Paixão tem prazo de validade: conselhos para uma relação saudável

1- Compromisso

2 - Meio-termo para as diferenças

Terapeuta Erika Thiele lembra que o orgulho atrapalha e aprender a ceder é essencial até o ponto em que isso não contrarie a natureza de si mesmo (foto: Arquivo Pessoal)

As pessoas estão em constante mudança e, dentro de um relacionamento, precisam se adaptar. “Todos mudamos com o passar do tempo, adquirimos novos hábitos e comportamentos, mas quando estamos em uma relação a dois é fundamental buscar compreender as características de cada um para construir algo saudável e leve para si e para a relação como um todo”, diz a terapeuta.