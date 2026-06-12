Cinco ajustes para fortalecer o relacionamento

Hoje celebramos o Dia dos Namorados. A data abre espaço para uma reflexão mais profunda sobre o que realmente sustenta as relações duradouras no dia a dia.

Achei interessante o ponto de vista de Junior Campos Prado sobre atitudes que fortalecem o relacionamento. Primeiro, por ser um homem a falar sobre o assunto. Segundo, por ser engenheiro, mas aí vi que ele fundou o Instituto Kaizen, inspirado na filosofia japonesa homônima, que significa “mudança para melhor”.

Para Junior, relacionamentos saudáveis não são construídos em grandes gestos isolados, mas na repetição de pequenos cuidados ao longo do tempo. Ele diz que o amor real precisa de continuidade, cuidado, adaptação e presença constante. Concordo.

O fundador do Instituto Kaizen destaca cinco atitudes simples que ajudam a fortalecer relacionamentos de forma leve e sustentável. Confira:

1. Valorize os pequenos momentos do cotidiano

Conversar com atenção, dividir momentos de qualidade e demonstrar interesse genuíno pelo outro ajudam a criar segurança emocional e vínculos profundos.

2. Entenda que a comunicação é fundamental para a manutenção da relação

Conversas sinceras e alinhamentos constantes ajudam a evitar desgastes silenciosos e distanciamentos emocionais.

3. Pratique a disciplina emocional no seu dia a dia

A maturidade emocional faz parte de relações duradouras. Saber dialogar, respeitar diferenças e controlar impulsos são atos que fortalecem a convivência ao longo do tempo.

4. Ajuste a relação conforme a vida muda

Mudanças profissionais, familiares e emocionais fazem parte da vida e os relacionamentos precisam evoluir junto com elas.

5. Não deixe que a tecnologia substitua a presença emocional

Organização e equilíbrio são fundamentais para preservar o tempo de qualidade. A tecnologia deve servir à vida, e não substituir vínculos humanos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.