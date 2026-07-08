Vulnerabilidade é a nova atração para a Gen Z nos relacionamentos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A era dos relacionamentos performáticos, marcada pela busca da foto ideal e da resposta certa, parece ter chegado ao fim. Para a Geração Z no Brasil, a vulnerabilidade se tornou o novo critério de atração, segundo uma pesquisa do aplicativo de relacionamento Hinge com 2 mil respondentes no país.

O levantamento, realizado entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, revelou que 31% dos jovens da Geração Z consideram uma conexão autêntica quando se sentem seguros para mostrar suas particularidades e inseguranças. O cenário é diferente entre os Millennials: apenas 19% priorizam esse fator, enquanto 28% valorizam mais a química emocional e física.

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Segundo Moe Ari Brown, psicólogo de casais e especialista do Hinge, as conexões se fortalecem quando as pessoas se sentem à vontade para se expressar de maneira genuína. "Quando há uma diferença entre a forma como achamos que deveríamos agir e a forma como realmente queremos nos expressar, os encontros podem se tornar menos genuínos e satisfatórios", afirma.

Ressaca da vulnerabilidade

Essa tendência não se limita ao Brasil. O relatório global "Gen Z D.A.T.E." do Hinge, com mais de 30 mil usuários, mostrou que 84% da Geração Z busca construir conexões mais profundas. O principal obstáculo é o medo do julgamento ao se abrir.

O resultado é o que o aplicativo chama de “ressaca da vulnerabilidade”, a sensação de arrependimento após compartilhar algo íntimo. Os dados apontam que 52% dos usuários já sentiram vergonha após demonstrar vulnerabilidade emocional, indicando que o receio da reação do outro é o que impede uma maior abertura.

Para superar esse medo, Moe Ari Brown recomenda reconstruir a tolerância. "Pratique pequenas revelações em espaços de confiança. Com o tempo, você pode se reaprender a enxergar a vulnerabilidade como algo seguro e até empolgante”, aconselha.

Para a Geração Z, a transparência deixou de ser um diferencial e tornou-se uma expectativa desde o primeiro contato. Mais do que compatibilidade, essa geração quer saber, desde o início, se vale a pena se abrir para o outro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.