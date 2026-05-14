O amor na Geração Z: jovens são mais tradicionais do que se imagina

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma nova pesquisa do aplicativo de relacionamentos happn revela que a Geração Z no Brasil é mais tradicional do que se imagina. Contrariando o hype sobre a não-monogamia, o levantamento mostra que 55% dos jovens se identificam como estritamente monogâmicos.

Além disso, mais da metade (53%) não vê benefícios em relacionamentos abertos. Essa abordagem vem acompanhada de autocrítica, já que 36% dos respondentes veem a própria geração como desinteressada em compromisso e 30% a descrevem como confusa sobre o amor.

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Clareza é a nova atração

A pesquisa destaca uma mudança para relacionamentos mais intencionais, nos quais a clareza se torna um fator de atração. Para 34% dos jovens, a transparência sobre as intenções de uma pessoa é tão importante quanto a aparência física na hora de dar um like.

Esse desejo por honestidade é uma resposta direta às "red flags" modernas. O comportamento mais detestado é a demora intencional para responder mensagens para parecer desinteressado, apontado por 35% dos participantes. Para 35% das mulheres, linguagem agressiva ou preconceituosa é um fator decisivo para o desinteresse.

O objetivo principal para esses jovens não é necessariamente um namoro sério ou uma ficada casual, mas sim conexões "sem pressão" (35%), que permitem uma evolução orgânica.

Fadiga digital e tecnologia

O bem-estar digital também se mostra um pilar para a Geração Z. Quase metade (47%) admite que as redes sociais impactam negativamente sua visão sobre o amor, pois podem incentivar expectativas tóxicas e idealizadas.

Essa fadiga pode explicar a adoção cautelosa de novas tecnologias. Embora 83% ainda não tenham integrado a inteligência artificial em suas vidas amorosas, muitos a utilizam como uma consultora. Os usos mais comuns são para buscar conselhos comportamentais (47%) e planejar encontros com ferramentas como o "Perfect Date" (21%).

Karima Ben Abdelmalek, CEO do happn, afirma que os resultados mostram uma geração que navega em um paradoxo. “Eles estão digitalmente sobrecarregados, mas são profundamente tradicionais em seus desejos centrais”, diz. Ela acrescenta que os jovens são intencionais e priorizam a responsabilidade no mundo real em vez de novos rótulos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.