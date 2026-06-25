Aplicativo de relacionamento: clareza e humor são chaves para o match

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Definir com clareza o que se busca em um relacionamento e usar o humor são atitudes que podem fazer um perfil se destacar em aplicativos. Segundo um levantamento do Hinge, 39% dos usuários brasileiros valorizam perfis que deixam explícitos seus objetivos amorosos.

A objetividade atrai ainda mais a atenção das mulheres, com 43% delas preferindo perfis com intenções claras. Entre os homens, o índice é de 36%. Os dados foram coletados em uma pesquisa com 2 mil respondentes no Brasil, entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026.

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O humor também é um fator importante, com 17% dos entrevistados valorizando respostas criativas e bem-humoradas nos Quebra-gelos. Esse número sobe para 21% entre os respondentes LGBTQIAPN+. Um perfil verificado e fotos que mostram hobbies foram citados por 13% e 11%, respectivamente.

Enquanto as mulheres dão mais relevância a um perfil verificado (15% contra 12%), os homens se atentam mais às fotos que refletem interesses pessoais (14% contra 9%). A Geração Z repara mais nas fotos (13%), e os Millennials priorizam a verificação (14%).

Dicas para um perfil autêntico

Logan Ury, cientista líder de relacionamentos do Hinge, afirma que o segredo é mostrar diferentes lados de si. A especialista reuniu dicas para ajudar os usuários a construírem perfis com personalidade e intenção.

Defina suas metas de relacionamento

Seja para um relacionamento sério ou para conhecer pessoas novas, deixar claro o que você busca ajuda a encontrar alguém na mesma sintonia. O Hinge exibe essa informação no perfil, gerando conversas mais honestas desde o início.

Explore os quebra-gelos

Em vez de respostas genéricas, use detalhes específicos e histórias curiosas para iniciar uma conversa. Um bom Quebra-gelo ajuda os outros a imaginar como seria conviver com você, e o aplicativo oferece sugestões personalizadas para aprofundar as respostas.

Mostre seus hobbies nas fotos

Fotos autênticas geram mais confiança para 45% dos brasileiros ouvidos pelo Hinge. Use imagens praticando hobbies, viajando ou em outros momentos do dia a dia. Evite fotos antigas ou que escondam o rosto. O recurso Foto Principal testa suas imagens e destaca a mais popular.

Não tente parecer perfeito

“Os melhores perfis são uma representação realista de quem você é”, afirma a cientista. Segundo ela, mostrar imperfeições permite que outras pessoas se conectem de forma mais genuína.

Use os recursos de Voz, Vídeo ou Enquete

O Áudio ou Vídeo quebra-gelo permite adicionar uma gravação de 30 segundos ao perfil. Já a Enquete quebra-gelo destaca três aspectos sobre você, permitindo que os matches respondam à opção que mais os atrai.

O Hinge exige de quatro a seis fotos e três respostas rápidas para criar um perfil. A verificação por selfie é um processo voluntário que adiciona um distintivo de segurança ao perfil após a análise de um vídeo rápido.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.