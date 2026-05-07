Bumble lança verificação de fotos com biometria para tornar paquera mais segura
App de namoro agora usa IA e detecção de vida para confirmar perfis reais; saiba como a tecnologia combate golpes e contas falsas no Brasil
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O aplicativo Bumble aprimorou sua ferramenta de verificação de fotos no Brasil com a implementação de tecnologia biométrica. O recurso agora inclui detecção de vida para confirmar a presença de uma pessoa real durante o processo e garantir que ela corresponde às imagens do perfil.
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Perfis que passam pela checagem recebem um selo de verificação azul. Os membros podem filtrar suas buscas para exibir apenas contas verificadas e também solicitar que uma conexão realize o processo para aumentar a segurança da interação.
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O Brasil se destaca como um dos mercados de verificação mais ativos do Bumble em escala global. No país, três em cada cinco membros já possuem a foto verificada, o que demonstra um forte engajamento com ferramentas de segurança.
Mais proteção contra golpes
As iniciativas de confiança e segurança do Bumble ajudaram a reduzir em 75% as combinações envolvendo perfis mal-intencionados. A verificação de foto é parte de um conjunto de ferramentas para tornar o ambiente mais seguro, que inclui outras funções:
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Deception Detection: usa machine learning para identificar e remover automaticamente contas falsas e de spam. Com a tecnologia, o Bumble registrou uma redução de 45% nas denúncias de spam, golpes e perfis falsos.
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“Revisar Antes de Enviar”: sinaliza mensagens com conteúdo potencialmente prejudicial antes do envio.
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“Detector de Privacidade”: aplica um desfoque automático em imagens explícitas não solicitadas.
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“Compartilhar Encontro”: permite que usuários compartilhem detalhes do encontro, como horário e local, com contatos de confiança.
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“Bloquear e Denunciar”: oferece ferramentas para que os membros bloqueiem e denunciem contas que violem as diretrizes da comunidade.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.