Bumble lança verificação de fotos com biometria para tornar paquera mais segura

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O aplicativo Bumble aprimorou sua ferramenta de verificação de fotos no Brasil com a implementação de tecnologia biométrica. O recurso agora inclui detecção de vida para confirmar a presença de uma pessoa real durante o processo e garantir que ela corresponde às imagens do perfil.

Perfis que passam pela checagem recebem um selo de verificação azul. Os membros podem filtrar suas buscas para exibir apenas contas verificadas e também solicitar que uma conexão realize o processo para aumentar a segurança da interação.

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O Brasil se destaca como um dos mercados de verificação mais ativos do Bumble em escala global. No país, três em cada cinco membros já possuem a foto verificada, o que demonstra um forte engajamento com ferramentas de segurança.

Mais proteção contra golpes

As iniciativas de confiança e segurança do Bumble ajudaram a reduzir em 75% as combinações envolvendo perfis mal-intencionados. A verificação de foto é parte de um conjunto de ferramentas para tornar o ambiente mais seguro, que inclui outras funções:

Deception Detection: usa machine learning para identificar e remover automaticamente contas falsas e de spam. Com a tecnologia, o Bumble registrou uma redução de 45% nas denúncias de spam, golpes e perfis falsos.

“Revisar Antes de Enviar”: sinaliza mensagens com conteúdo potencialmente prejudicial antes do envio.

“Detector de Privacidade”: aplica um desfoque automático em imagens explícitas não solicitadas.

“Compartilhar Encontro”: permite que usuários compartilhem detalhes do encontro, como horário e local, com contatos de confiança.

“Bloquear e Denunciar”: oferece ferramentas para que os membros bloqueiem e denunciem contas que violem as diretrizes da comunidade. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.