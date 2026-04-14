Geração Z está cansada dos apps de namoro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma pesquisa da Forbes Health aponta que 79% da Geração Z relata esgotamento emocional com o uso de aplicativos de namoro. Esse cenário de cansaço digital impulsiona a busca por experiências mais autênticas e significativas, fortalecendo o movimento conhecido como "slow dating".

A tendência propõe relações construídas com mais intenção e menos estímulos instantâneos. Nesse contexto, a startup brasileira 639Hertz, que cresceu 6.923% em menos de três anos, se destaca com o 639APP, uma plataforma que vai na contramão dos modelos tradicionais.

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O aplicativo elimina a foto inicial do perfil e limita as interações simultâneas. Seu principal diferencial é o AstroAlgoritmo, um sistema proprietário que identifica compatibilidades afetivas com base em dados astrológicos.

Como o sistema funciona

Para a análise, o usuário informa hora, data e local de nascimento. Com esses dados, o sistema calcula o mapa astral e cruza diferentes posições astrológicas para encontrar perfis compatíveis. Entre os elementos analisados estão Vênus, ligada ao amor, a Lua, associada às emoções, e as Casas Cinco e Sete, relacionadas a relacionamentos.

"A ideia é quebrar o padrão de conexões baseadas no swipe e provocar encontros guiados por mapas astrais compatíveis, com propósito e essência", afirma Yule Mares, COO do ecossistema 639Hertz.

Do digital ao presencial

A startup também leva o conceito para fora do ambiente digital com a 639COM, uma iniciativa que promove experiências presenciais. A proposta já foi ativada em eventos como Ensaios da Anitta, Rock the Mountain, Oktoberfest e o Carnaval da Sapucaí.

Os resultados das ações no Carnaval indicam forte aderência do público: 60% dos participantes que tiveram encontros facilitados pela iniciativa afirmaram que a vivência superou as expectativas. Além disso, 80% demonstraram interesse em manter o relacionamento após a interação.

O ecossistema 639Hertz também desenvolve o 639VOX, uma frente dedicada ao autoconhecimento que prevê o lançamento do livro "Pedagogia dos Afetos". Para o futuro, a empresa planeja evoluir seus algoritmos de compatibilidade, incluindo um modelo voltado à formação de amizades.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.