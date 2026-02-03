Adeus aos joguinhos: como os relacionamentos vão mudar em 2026

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A pressão financeira e o esgotamento profissional estão mudando a forma como as pessoas se relacionam. Para 2026, a tendência aponta para conexões mais curtas, honestas e com menos jogos emocionais, em um movimento que prioriza a autenticidade em vez de relações aceleradas e cheias de idealizações.

Essa transformação é uma resposta direta ao excesso de exposição digital e ao cansaço gerado pelos aplicativos de namoro, segundo o Relatório de Tendências para 2026, da Ashley Madison, aplicativo de relacionamentos extraconjugais. A pesquisa revela o crescimento dos chamados "microromances" e uma maior valorização da clareza desde o primeiro encontro, redefinindo as dinâmicas da vida amorosa.

O levantamento mostra que, para muitos, relacionamentos adicionais funcionam como uma válvula de escape. Quase metade dos entrevistados (49%) afirma buscar novas conexões em períodos de maior estresse, como uma forma de encontrar conforto emocional. Entre as mulheres, o índice sobe para 50%.

Nesse cenário, 41% dos participantes acreditam que ter múltiplos parceiros, capazes de oferecer diferentes tipos de apoio, pode ser mais saudável do que concentrar todas as expectativas e pressões em uma única pessoa. A busca é por conexões intencionais, mesmo que mais breves.

Outra mudança importante é o fim da idealização nos encontros. Após anos de frustrações com perfis perfeitos em aplicativos, a busca agora é por autenticidade. Ser direto sobre as próprias intenções deixou de ser um risco para se tornar um diferencial valorizado.

“A autenticidade se tornou essencial. As pessoas estão cansadas de atuar e querem ser reais desde o início. Ser claro sobre o que se quer, e também sobre o que não se quer, ajuda a estabelecer limites e cria conexões mais intencionais”, explica a Dra. Tammy Nelson, especialista em sexo e relacionamentos e consultora externa da Ashley Madison.

Fronteira rígida entre trabalho e romance

A separação entre a vida profissional e a pessoal também se tornou uma prioridade, especialmente para as mulheres. O estudo, que inclui dados do instituto YouGov, aponta que quase uma em cada quatro mulheres (24%) descarta completamente a possibilidade de se envolver com um colega de trabalho.

Entre os homens, o índice é de 17%. O receio de que um romance no ambiente corporativo possa prejudicar a carreira, gerar exposição indesejada ou afetar a reputação está fazendo com que mais pessoas mantenham essas duas áreas da vida completamente separadas.

