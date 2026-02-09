'Meu término me pegou de surpresa': como saber se o seu relacionamento não está mais funcionando

Seja honesto: seu relacionamento está realmente funcionando?

Quando a jornalista Eve Simmons se casou com seu parceiro de mais de nove anos, ela diria que sim.

Mas depois de seis meses, ela foi pega de surpresa quando seu marido disse, "aparentemente do nada", que queria o divórcio.

"Eu fiquei totalmente devastada", contou ao programa Woman's Hour, da BBC.

"Fiquei sem chão".

Hoje, anos após o divórcio, ela vê a separação como "a melhor coisa que já me aconteceu".

E, ao conversar com outras pessoas sobre o assunto, percebeu que muitas haviam passado por experiências similares.

Seus términos inesperados as libertaram de relacionamentos longos que, no fim das contas, já não funcionavam.

Mas como saber se você está em um relacionamento assim? Veja como identificar os sinais e descobrir se vale a pena tentar salvá-lo ou se é melhor desistir.

1. Vocês estão realmente conversando?

Pessoas se relacionam por inúmeros motivos: algumas por conveniência, outras puramente por diversão, ou, pelo ótimo sexo.

Relacionamentos sérios, contudo, trazem expectativas e necessidades diferentes. Dinheiro, estilo de vida e planos de construir uma família entram nessa equação.

A psicoterapeuta e coach de relacionamentos Lucy Beresford afirma que casais em crise geralmente evitam conversas genuínas e construtivas.

Um rápido "Tudo bem?" seguido de "Sim, estou bem" é uma conversa superficial.

"Isso não é comunicação, é obstrução", diz Lucy.

Ninguém entra em um relacionamento querendo vê-lo fracassar, então, em vez de conversar sobre os problemas, uma tensão silenciosa vai se acumulando.

É importante prestar atenção em como você se sente: Você está pisando em ovos ao abordar certos assuntos ou evitando tópicos propositalmente porque os considera muito arriscados para discutir?

Lucy diz que se você sente como "não estamos mais na mesma página", então o relacionamento pode ter acabado.

"Quando seu relacionamento está te desgastando em vez de te fortalecer, é provável que haja um desequilíbrio", afirma.

2. Vocês estão fazendo menos sexo?

Talvez vocês não façam sexo há semanas, ou seu parceiro não está mais comprando flores ou te levando para jantar, como costumava fazer.

Falar sobre essas mudanças do dia a dia em vez de ignorá-las é fundamental se você quer que o relacionamento sobreviva.

Isso não significa que você deveria questionar o fluxo natural de um relacionamento de longo prazo. Mas trata-se de perceber e falar sobre mudanças consistentes no comportamento do parceiro.

A conselheira Georgina Sturmer sugere o seguinte:

Comece cada frase com "Eu" — Afirmações como "você me faz sentir..." podem soar como um ataque. Em vez disso, comece cada frase com "Eu", para que você compartilhe seus sentimentos sem culpar ninguém.

— Afirmações como "você me faz sentir..." podem soar como um ataque. Em vez disso, comece cada frase com "Eu", para que você compartilhe seus sentimentos sem culpar ninguém. Escolha o momento certo — Tentar ter conversas delicadas quando os ânimos já estão exaltados ou quando está sem tempo não funciona. Tente encontrar um espaço no seu dia a dia para conversar com calma.

— Tentar ter conversas delicadas quando os ânimos já estão exaltados ou quando está sem tempo não funciona. Tente encontrar um espaço no seu dia a dia para conversar com calma. Faça uma pausa — Se as coisas rapidamente se transformarem em discussão, vocês podem combinar um sinal ou frase para parar a conversa por um tempo.

— Se as coisas rapidamente se transformarem em discussão, vocês podem combinar um sinal ou frase para parar a conversa por um tempo. Entenda como se conectar — Todos nós temos preferências quando se trata de demonstrar e receber afeto, desde o toque físico até tempo de qualidade e palavras de afirmação. Quando sabemos isso um sobre o outro, é mais fácil fazer o outro feliz.

Esse tipo de comunicação ajudou Katie Smith, 34 anos, e seu marido quando eles recentemente passaram por uma "fase difícil", após dez anos de casados.

Ela diz que eles "trabalharam juntos para entender as necessidades um do outro e fizeram algumas mudanças duradouras para manter o relacionamento sólido".

Uma sessão de terapia de casal também ajudou.

3. Vale a pena tentar consertar?

Relacionamentos nem sempre serão perfeitos ou permanecerão os mesmos.

É fundamental reconhecer que as necessidades mudam ao longo do tempo — o que você precisava uma década atrás provavelmente não é o mesmo que precisa agora.

Às vezes, a única forma de saber se alguém pode crescer com você é estar em um relacionamento com essa pessoa.

"Nunca se acomode", alerta Lucy.

"Você não quer passar décadas se perguntando se poderia ter sido desejado, desafiado intelectualmente ou ter tido a família que queria, se apenas tivesse se colocado em primeiro lugar."

Então, como fazer isso?

"Leve seus valores e seus desejos a sério", diz ela, "e os do seu parceiro também".

Lucy sugere ficar atento a um "ponto de inflexão" como um sinal para terminar o relacionamento.

Este é o momento em que a pergunta "quando devo ir embora?" ou "será que posso ir embora?" se transforma em "eu preciso ir embora".

Para Margot Davis, 34 anos, isso aconteceu após uma conversa séria sobre casamento e filhos com seu parceiro de três anos.

Eles tinham acabado de se mudar para morar juntos, mas ela diz que a conversa "despertou seu subconsciente" para a realidade: embora ele fosse "amoroso e um bom pai", era quieto e submisso, e suas personalidades tão diferentes seriam sufocantes na paternidade.

Um mês depois eles terminaram, e agora está planejando formar uma família com seu novo parceiro.

4. Lembre-se de que você merece ser feliz

Getty Images

A cultura moderna dos aplicativos de namoro pode facilitar a permanência em um relacionamento infeliz apenas para ter uma sensação de segurança e evitar voltar à vida dos dates.

Lucy alerta: "Não há nada pior do que se sentir sozinho em um relacionamento".

Ela diz que seus clientes frequentemente mencionam ver casais felizes em restaurantes e que sentem medo de ficar sozinhos.

Lucy os lembra de que as aparências enganam — poucos são tão felizes quanto parecem.

A pergunta não é "e se falhar?", mas "e se eu certo?".

"Permita-se merecer o amor e a felicidade que você deseja".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia