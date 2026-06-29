Estúdio oferece aula gratuita de yoga exclusiva para mulheres

Com vagas limitadas, o Studio Pausa, espaço de bem-estar voltado exclusivamente para o público feminino na Savassi, abre as portas para uma aula de yoga totalmente gratuita, no dia 1º de julho (quarta-feira), direcionada a mulheres que buscam desacelerar, respirar e ressignificar a relação consigo mesmas.

A iniciativa visa proporcionar uma experiência profunda de cuidado em coletivo, longe da lógica de performance e das posturas "instagramáveis" que dominam as redes sociais. Idealizado e conduzido pela instrutora de Yoga Cecília Franco, o espaço nasceu como uma resposta a um cenário contemporâneo de exaustão, burnout, depressão, rotina acelerada, e lutos não elaborados.

O slogan do espaço, “Isso não é uma aula de yoga”, sintetiza a proposta de ir além do exercício físico tradicional para entregar um processo de cuidado costurado pela filosofia do yoga, meditação e terapia sonora com gongo.

Acolhimento e escuta

Com duração de 90 minutos, a aula especial do dia 1º de julho segue a metodologia do estúdio. O encontro começa com uma roda de conversa para identificar o estado emocional do grupo e orientar a prática, que é realizada com movimentos que respeitam os limites reais de cada participante, focando na presença e na consciência corporal.

Tudo isso acompanhado pela terapia vibracional com o gongo. Uma imersão sonora que utiliza a vibração do metal para acessar camadas profundas de memória e emoção. Um processo potente de cuidado e conexão interior.

“Tem mulheres que chegam aqui carregando histórias de dor física, de luto e exaustão. Elas precisam de um espaço íntimo onde seja possível se vulnerabilizar sem se sentir observada ou julgada. Essa aula vem para que mais mulheres tenham acesso a esse espaço”, afirma Cecília Franco que pretende realizar outras edições da ação.

Bem-estar feminino e o poder do coletivo

A decisão de atender exclusivamente mulheres se baseia na criação de um ambiente inclusivo, seguro e livre de julgamentos. No espaço, temas complexos e por vezes pouco discutidos como maternidade, menopausa, ansiedade, sobrecarga, luto e mudanças no corpo ganham voz e são acolhidos de forma ética e próxima.

Para garantir essa intensidade de cuidado, o espaço físico foi projetado com acústica controlada para o gongo e iluminação sensorial regulável. O limite de alunas por turma assegura que cada participante receba atenção individualizada.

Como participar?

As vagas para a aula gratuita do dia 1º de julho são limitadas para preservar o método de atendimento personalizado. As inscrições devem ser feitas previamente pelo WhatsApp do estúdio.

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Serviço

Aula de yoga gratuita – Studio Pausa