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Estúdio oferece aula gratuita de yoga exclusiva para mulheres

Com foco no bem-estar feminino, saúde mental e acolhimento de "corpos possíveis", a ação acontece no dia 1º de julho

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Estado de Minas
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Repórter
29/06/2026 16:30

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No Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de Ioga, cerca de 500 mil pessoas são praticantes. E os adeptos da modalidade costumam recomendar a ioga tanto para fortalecer a musculatura como para ajudar no emagrecimento e, no caso das mulheres, atenuar os efeitos da menopausa.
A decisão de atender exclusivamente mulheres se baseia na criação de um ambiente inclusivo, seguro e livre de julgamentos crédito: Imagem de EnergieDeVie por Pixabay

Com vagas limitadas, o Studio Pausa, espaço de bem-estar voltado exclusivamente para o público feminino na Savassi, abre as portas para uma aula de yoga totalmente gratuita, no dia 1º de julho (quarta-feira), direcionada a mulheres que buscam desacelerar, respirar e ressignificar a relação consigo mesmas. 

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A iniciativa visa proporcionar uma experiência profunda de cuidado em coletivo, longe da lógica de performance e das posturas "instagramáveis" que dominam as redes sociais. Idealizado e conduzido pela instrutora de Yoga Cecília Franco, o espaço nasceu como uma resposta a um cenário contemporâneo de exaustão, burnout, depressão, rotina acelerada, e lutos não elaborados. 

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O slogan do espaço, “Isso não é uma aula de yoga”, sintetiza a proposta de ir além do exercício físico tradicional para entregar um processo de cuidado costurado pela filosofia do yoga, meditação e terapia sonora com gongo.

Acolhimento e escuta

Com duração de 90 minutos, a aula especial do dia 1º de julho segue a metodologia do estúdio. O encontro começa com uma roda de conversa para identificar o estado emocional do grupo e orientar a prática, que é realizada com movimentos que respeitam os limites reais de cada participante, focando na presença e na consciência corporal

Tudo isso acompanhado pela  terapia vibracional com o gongo. Uma imersão sonora que utiliza a vibração do metal para acessar camadas profundas de memória e emoção. Um processo potente de cuidado e conexão interior.

“Tem mulheres que chegam aqui carregando histórias de dor física, de luto e exaustão. Elas precisam de um espaço íntimo onde seja possível se vulnerabilizar sem se sentir observada ou julgada. Essa aula vem para que mais mulheres tenham acesso a esse espaço”, afirma Cecília Franco que pretende realizar outras edições da ação.  

Bem-estar feminino e o poder do coletivo

A decisão de atender exclusivamente mulheres se baseia na criação de um ambiente inclusivo, seguro e livre de julgamentos. No espaço, temas complexos e por vezes pouco discutidos como maternidade, menopausa, ansiedade, sobrecarga, luto e mudanças no corpo ganham voz e são acolhidos de forma ética e próxima.

Para garantir essa intensidade de cuidado, o espaço físico foi projetado com acústica controlada para o gongo e iluminação sensorial regulável. O limite de alunas por turma assegura que cada participante receba atenção individualizada.

Como participar? 

As vagas para a aula gratuita do dia 1º de julho são limitadas para preservar o método de atendimento personalizado. As inscrições devem ser feitas previamente pelo WhatsApp do estúdio.

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Serviço

Aula de yoga gratuita – Studio Pausa

  • Data: 1º de julho de 2026
  • Horário: 19h
  • Local: Studio Pausa (Rua Alagoas, 1000, Savassi, Belo Horizonte)
  • Público-alvo: exclusivo para mulheres (vagas limitadas)
  • Inscrições: (31) 98506-2093
  • Informações: @studiopausayoga 

Tópicos relacionados:

bem-estar-feminino meditacao mulheres terapia yoga

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