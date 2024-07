Isabela Kimura, head coach do Vidya Studio, explica como a prática do Hot Yoga pode ajudar no bem-estar do corpo e da mente durante as temperaturas frias da estação



Com a chegada do inverno, muitas pessoas buscam maneiras de se manterem ativas e aquecidas durante os dias frios e uma prática que combina perfeitamente com essa estação é o hot ioga. A modalidade oferece não apenas um treino eficaz, mas também uma forma de aquecer o corpo e a mente. A especialista elencou os benefícios da prática da modalidade durante a estação:



1. Melhora da circulação – O aquecimento nas salas de prática do hot ioga promove a dilatação dos vasos sanguíneos, o que, consequentemente, melhora a circulação. Uma melhor circulação pode ajudar a manter o corpo aquecido durante o inverno e promover a saúde cardiovascular.



2. Fortalecimento do sistema imunológico – A prática de exercícios regulares podem ajudar a fortalecer o sistema imunológico, proporcionando uma melhor defesa e tornando o corpo mais resistente a gripes, resfriados e outras doenças comuns no inverno.



3. Controle do peso – A prática intensa de hot ioga pode queimar um grande número de calorias. Isso ajuda a manter ou perder peso durante os meses de inverno, quando a tendência é diminuir a atividade física.



4. Alívio do stress e da ansiedade e aumento de energia – A prática regular combinada com o calor, pode melhorar o humor e a saúde mental geral, combatendo os sentimentos de depressão que podem surgir durante os meses mais frios e escuros do ano, período o qual muitas pessoas experimentam o SAD (Transtorno Afetivo Sazonal).



5. Desintoxicação – A prática em um ambiente aquecido provoca suor intenso, que, no inverno, acaba diminuindo pela falta ou diminuição do movimento do corpo. Isso ajuda a eliminar toxinas e esse processo de desintoxicação pode melhorar a função da pele e a saúde geral.



6. Aquecimento do corpo e aumento da flexibilidade – Praticar ioga em uma sala aquecida ajuda a manter o corpo quente, tornando mais fácil o alongamento e reduzindo o risco de lesões que são mais comuns em climas frios.



7. Melhora da Qualidade do Sono – O calor e o exercício ajudam a relaxar o corpo, tornando mais fácil adormecer e permanecer dormindo, regulando o ciclo do sono.



8. Redução das Dores Musculares e Articulares – O calor pode aliviar a rigidez muscular e as dores articulares, comuns durante o inverno .Isabela ressalta que a combinação de todos os benefícios do hot ioga pode ajudar a transformar a forma como as pessoas enfrentam o inverno e as temperaturas frias trazidas pela estação.

