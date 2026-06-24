Festas juninas: o papel da genética na compulsão alimentar

Pamonha, canjica, bolo de milho, pé de moleque e quentão. As festas juninas são sinônimo de tradição, encontros e mesas repletas de sabores que fazem parte da memória afetiva dos brasileiros. Mas, enquanto algumas pessoas conseguem parar na primeira fatia de bolo, outras sentem dificuldade em resistir a mais uma porção. O que pouca gente sabe é que essa relação com a comida pode ser influenciada não apenas por hábitos e emoções, mas também pela genética.

Estudos científicos indicam que fatores genéticos podem influenciar o comportamento alimentar, incluindo apetite, saciedade e predisposição à compulsão alimentar. Essa relação ganha relevância diante de evidências recentes sobre o impacto desse transtorno na saúde da população. Um estudo publicado em 2025 no Journal of Human Growth and Development, com quase 3 mil adultos da região metropolitana de São Paulo, mostrou que a compulsão alimentar é mais frequente do que se imagina.

A pesquisa identificou que 4,7% dos participantes apresentaram transtorno da compulsão alimentar periódica ao longo da vida, enquanto 9% relataram episódios recorrentes de compulsão alimentar. A condição foi mais comum entre mulheres e adultos mais jovens e esteve associada a maiores taxas de hipertensão, dores crônicas, artrite, doenças pulmonares e distúrbios gastrointestinais. Segundo os autores, os resultados reforçam a importância da identificação precoce e do acompanhamento adequado desses transtornos.

Já uma revisão científica publicada em 2024 na Nutrients destaca o papel de genes relacionados à regulação do apetite, do metabolismo e do acúmulo de gordura corporal. Entre eles estão:



Gene FTO, conhecido popularmente como o "gene da obesidade", associado à maior ingestão calórica e ao comer emocional



Gene MC4R (Receptor 4 de Melanocortina), ligado aos mecanismos de saciedade e ao controle do peso corporal



Genes como DRD2 e OPRM1, envolvidos no sistema de recompensa cerebral



Estudos também investigam variantes específicas desses genes, que estão associadas a diferenças na regulação do apetite, no comportamento alimentar e na resposta aos estímulos relacionados à comida.

"Nas últimas décadas, os avanços da genética permitiram compreender melhor por que algumas pessoas apresentam maior suscetibilidade a determinados comportamentos alimentares. Hoje sabemos que variantes em genes relacionados ao controle da fome, da saciedade e dos mecanismos de recompensa cerebral podem influenciar a forma como cada indivíduo responde aos estímulos alimentares", afirma Fernanda Soardi, consultora em genética e genômica do São Marcos Saúde e Medicina Diagnóstica.

"No entanto, é importante destacar que essas características atuam em conjunto com fatores ambientais e comportamentais. A genética não determina o comportamento alimentar, mas ajuda a explicar diferenças individuais que podem contribuir para uma abordagem mais personalizada da saúde e da nutrição", ressalta.

O poder do ambiente nas “recompensas alimentares”

Além dos fatores genéticos, o ambiente exerce forte influência sobre o comportamento alimentar. Revisões científicas mostram que a exposição frequente a alimentos ultraprocessados está associada ao aumento do consumo energético, ao ganho de peso e a desfechos metabólicos desfavoráveis.

Em um estudo clínico randomizado conduzido pelo National Institutes of Health (NIH), indivíduos expostos a uma dieta composta predominantemente por alimentos ultraprocessados consumiram, em média, 508 calorias a mais por dia do que aqueles que receberam uma dieta baseada em alimentos minimamente processados. Após apenas duas semanas, os participantes apresentaram ganho médio de 0,9 kg.? Os resultados reforçam como a combinação entre predisposição biológica e ampla oferta de alimentos ricos em açúcar, gordura e sódio pode favorecer episódios de compulsão e excessos alimentares.

Pesquisas em neurociência também demonstram que alimentos ricos em açúcar e gordura ativam circuitos cerebrais relacionados à recompensa e estimulam a liberação de dopamina, neurotransmissor associado às sensações de prazer e motivação. Esse mecanismo ajuda a explicar por que determinados alimentos despertam desejo intenso e podem levar algumas pessoas a continuarem comendo mesmo após a sensação fisiológica de saciedade.

"Hoje sabemos que a genética pode influenciar diferentes mecanismos relacionados ao comportamento alimentar. Algumas variantes genéticas afetam a produção de hormônios ligados à fome e à saciedade, enquanto outras atuam diretamente nos circuitos cerebrais de recompensa. Isso ajuda a explicar por que algumas pessoas sentem mais dificuldade para interromper o consumo de alimentos ricos em açúcar e gordura ou apresentam maior tendência ao comer emocional. A genética não determina comportamentos, mas pode aumentar ou reduzir a suscetibilidade a determinados padrões alimentares", explica Soardi.

Em conjunto com fatores emocionais, comportamentais e ambientais, essas características podem influenciar a forma como cada pessoa percebe a fome, a saciedade e responde aos estímulos alimentares do dia a dia, especialmente em contextos de maior oferta de alimentos altamente palatáveis.

"Na prática, testes genéticos podem ajudar a identificar variantes associadas a aspectos como saciedade, preferência alimentar, metabolismo energético e maior suscetibilidade a padrões de comportamento alimentar. Essas informações não servem para prever escolhas individuais nem para determinar diagnósticos, mas podem complementar a avaliação clínica e nutricional, contribuindo para estratégias mais personalizadas e realistas para cada pessoa", afirma Giovana Hirata, nutricionista do Alta Diagnósticos.

"Comer vai muito além da necessidade biológica. A alimentação envolve aspectos culturais, emocionais e sociais. Nas festas juninas, muitos alimentos estão associados a lembranças afetivas, encontros familiares e momentos de celebração. Quando esses fatores se somam aos mecanismos biológicos ligados ao prazer e à recompensa, a experiência alimentar se torna mais complexa", explica Fernanda.

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"Por isso, compreender o papel da genética e do ambiente ajuda a promover uma relação mais consciente e equilibrada com a comida, sem culpa ou restrições excessivas" destaca.