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DESAFIO EM SAÚDE

Dia de conscientização: hipertensão atinge 1,4 bilhão de pessoas no mundo

Departamento de Hipertensão Arterial da SBC destaca a importância da educação continuada e aferição regular da pressão arterial para diagnóstico precoce

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Repórter
13/05/2026 14:00

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Hipertensão é uma condição silenciosa, que muitas vezes se desenvolve de forma gradual, sem sintomas evidentes
Hipertensão é uma condição silenciosa, que muitas vezes se desenvolve de forma gradual, sem sintomas evidentes crédito: Magnific

A hipertensão arterial, conhecida como pressão alta, segue como um dos principais desafios em saúde no mundo. Segundo o mais recente relatório global da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgado em 2025, cerca de 1,4 bilhão de pessoas viviam com a condição em 2024, e mais da metade dos países analisados (99 de 195) apresentam taxas de controle abaixo de 20%.

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Nesse contexto, o Dia Mundial da Hipertensão, em 17 de maio, ganha relevância ao ampliar a conscientização sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do acompanhamento contínuo da saúde cardiovascular.

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Para a presidente do Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Erika Campana, os dados evidenciam a redacaoem@gmail.com importância de levar informação de qualidade à população e incentivar hábitos saudáveis desde cedo.

“Vivemos um cenário que pede atenção, mas também abre espaço para mais conscientização. A prevenção começa nas escolhas do dia a dia. Alimentação equilibrada, prática regular de atividades físicas, sono de qualidade e o controle do estresse são fundamentais para manter a pressão arterial estável ao longo da vida”, destaca.

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A cardiologista explica que a hipertensão é uma condição silenciosa, que muitas vezes se desenvolve de forma gradual, sem sintomas evidentes. Com o tempo, esse quadro pode aumentar o risco de complicações como acidente vascular cerebral (AVC), infarto, doenças renais e alterações na visão, o que torna a aferição regular da pressão arterial uma das formas mais eficazes de cuidado e prevenção.

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