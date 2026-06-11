Rotina do casal: seis hábitos saudáveis para fortalecer a relação

Dividir hábitos saudáveis no dia a dia vai além de uma escolha prática: é uma forma de fortalecer o relacionamento. Segundo a nutricionista Fabiana Cremer, membro do Conselho Consultivo de Nutrição da Herbalife, “quando o casal compartilha momentos de cuidados com o corpo e a mente, cria-se um ambiente de apoio, parceria e motivação mútua”.

Com o Dia dos Namorados lembrado nesta sexta-feira (12/6), Fabiana algumas atitudes que ajudam a transformar a rotina em tempo de qualidade para o casal e a fortalecer a saúde e o vínculo emocional.

Cozinhar juntos



Estudo publicado em 2021 no Annals of Behavioral Medicine mostra que hábitos de saúde praticados em conjunto, incluindo as refeições, estão associados a maior satisfação no relacionamento e comportamentos mais alinhados entre o casal. “Sem contar que pode, inclusive, incentivar escolhas mais equilibradas”, acrescenta.



O momento de cozinhar permite planejar cardápios, dividir responsabilidades e experimentar novos sabores, tornando a alimentação um ato de cuidado compartilhado.

Praticar exercícios



Uma pesquisa publicada em outubro de 2025 no periódico Acta Psychologica indica que pessoas que recebem incentivo, companhia ou estímulo de seu cônjuge ou parceiro tendem a se exercitar com maior frequência e por mais tempo. Os participantes do estudo apresentaram mais chances de atingir as recomendações semanais de atividade física.

Segundo a especialista, Isso acontece porque esses comportamentos criam um compromisso compartilhado e funcionam como incentivo mútuo. “É ainda melhor quando o casal compartilha um esporte em comum. Mas, quando esse não é o caso, sair para caminhar é uma excelente opção para promover uma comunicação mais próxima.”

Compartilhar o café da manhã



Começar o dia juntos, com uma refeição tranquila e equilibrada, ajuda a alinhar expectativas e reduz o estresse logo nas primeiras horas do dia. Esse momento favorece a proximidade e o planejamento da rotina.



“Além disso, fazer um café da manhã saudável é frequentemente associado à melhor qualidade da alimentação ao longo do dia”, afirma Fabiana.

Fazer atividades ao ar livre



Um estudo publicado em 2021 no Sage Journals indica que atividades de lazer compartilhadas exclusivamente pelo casal estão associadas a maior satisfação e qualidade no relacionamento, especialmente quando envolvem tempo de qualidade e proximidade física. Aproveitar um dia ensolarado para sair e caminhar ao ar livre, a sós ou com os animais de estimação, pode se transformar em uma experiência especial para os dois.

Criar pequenos rituais diários



Alguns minutinhos de massagem, um chá antes de dormir, ou mesmo um bate-papo com o parceiro ajudam a manter a conexão emocional. Esses momentos fortalecem a intimidade e funcionam como âncoras de cuidado mútuo, especialmente em rotinas agitadas.

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Definir objetivos de saúde em comum



Ter metas compartilhadas, como se movimentar mais ou melhorar a alimentação para reduzir gordura corporal ou ganhar massa muscular, reforça o senso de parceria. Mudanças positivas adotadas por um parceiro aumentam significativamente a chance de o outro também melhorar seus comportamentos de saúde, tornando essas transformações mais duradouras quando vividas em conjunto.