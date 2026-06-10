Como o uso excessivo do smartphone afeta sua libido e relacionamentos

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Aquele deslizar de tela antes de dormir ou durante o jantar pode estar custando mais do que apenas tempo: afeta diretamente a vida sexual e a qualidade dos relacionamentos. O uso excessivo de smartphones se tornou um fator relevante na diminuição da libido e na criação de barreiras de comunicação entre casais, transformando o aparelho em um terceiro elemento constante na intimidade.

O mecanismo é complexo e envolve tanto fatores psicológicos quanto neurológicos. Quando uma pessoa passa horas navegando em redes sociais ou consumindo conteúdo online, o cérebro recebe estímulos constantes de dopamina, o neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa. Essa busca por gratificação instantânea pode tornar interações reais, que exigem mais esforço e presença, menos atraentes em comparação.

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A consequência direta é uma desconexão emocional. Não é apenas uma percepção: pesquisas indicam que mais de 70% das pessoas em relacionamentos sentem que o smartphone interfere na sua conexão com o parceiro. A intimidade, que floresce com atenção mútua, é interrompida por notificações e pela necessidade de checar o aparelho, gerando sentimentos de rejeição e solidão mesmo quando ambos estão no mesmo ambiente.

Como o celular interfere na conexão

O impacto do smartphone na vida a dois vai além da simples distração. Estudos da Universidade de Essex, por exemplo, demonstraram que a mera presença de um celular sobre a mesa durante uma conversa é suficiente para reduzir os níveis de empatia e a qualidade da conexão entre as pessoas. Além disso, a exposição contínua a vidas e corpos idealizados nas redes sociais pode minar a autoestima e criar ansiedade de desempenho, diminuindo a confiança e, consequentemente, o desejo sexual.

Outro ponto crítico é a presença do aparelho no quarto. A luz azul emitida pelas telas interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono, resultando em noites mal dormidas. O cansaço crônico é um dos principais inimigos da libido, tornando a busca por descanso mais urgente do que a por intimidade.

Sinais de Alerta

Identificar o problema é o primeiro passo para a mudança. Alguns comportamentos indicam que é hora de reavaliar os hábitos digitais do casal:

“Phubbing” constante: O ato de ignorar o parceiro para prestar atenção ao celular, especialmente durante conversas ou refeições.

Busca pelo celular ao acordar: O aparelho é a primeira e a última coisa com a qual se tem contato no dia, substituindo a interação com o companheiro.

Menos contato físico: A preferência por ficar no celular em vez de abraçar, conversar ou ter outro tipo de contato físico no sofá ou na cama.

O que fazer para se reconectar

Para buscar um equilíbrio mais saudável, algumas atitudes práticas podem ser adotadas pelo casal:

Estabelecer zonas livres de celular: O quarto e a mesa de jantar são os locais mais importantes para se manterem livres de tecnologia, priorizando a conexão real.

Definir horários para se desconectar: Combinar um período, como uma hora antes de dormir, em que ambos deixam os aparelhos de lado para se dedicarem um ao outro.

Priorizar o diálogo: Conversar abertamente sobre como o uso excessivo do celular afeta os sentimentos de cada um, sem julgamentos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.