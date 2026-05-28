Depois dos 30 anos: dez hábitos que sabotam saúde e disposição

Depois dos 30 anos, o corpo passa a cobrar mais atenção, e hábitos que antes pareciam inofensivos podem pesar mais na saúde, na energia e no humor. Nessa fase, muita gente intensifica a rotina de trabalho, reduz o tempo dedicado ao autocuidado e passa a acumular práticas que comprometem a disposição ao longo dos anos.

Segundo o cirurgião vascular Dayan Siebra, um dos sócio-fundadores da Vitascience, o sedentarismo é um dos principais erros desse período. Mas ele lembra que a queda de energia também costuma estar ligada a uma combinação de fatores que, silenciosamente, desgastam o organismo. "A desorganização da rotina, somada à falta de autocuidado, tende a ampliar o desgaste físico e emocional", afirma.

A seguir, o médico lista dez hábitos que podem explicar uma queda de energia mais frequente, maior irritação e piora da disposição.

1. Excesso de carboidratos refinados

Pão, bolo, biscoito, bolacha, macarrão, farinhas brancas e doces em excesso elevam açúcar e insulina, favorecem o acúmulo de gordura e aumentam a inflamação no corpo.



2. Dormir tarde demais

A redução do tempo de sono prejudica a restauração hormonal, a memória e o equilíbrio geral do organismo.



3. Comer antes de deitar

O corpo deveria usar a noite para recuperar energia, mas refeições tardias mantêm o sistema digestivo ativo e podem deixar a pessoa cansada ao acordar.



4. Não meditar

Para o médico, reservar alguns minutos de silêncio e contemplação ajuda na saúde emocional e pode trazer benefícios de longo prazo.



5. Não se mexer

Caminhar, subir escadas e evitar o sedentarismo já são passos importantes para manter o corpo em funcionamento.



6. Consumir alimentos industrializados

Produtos ultraprocessados, cheios de rótulos e longa validade, tendem a ter menos relação com “comida de verdade” e mais com fórmulas artificiais.

7. Conviver com pessoas tóxicas

Segundo Dayan, ambientes marcados por negatividade, pessimismo e desgaste emocional também afetam a saúde.



8. Não saber dizer não

A dificuldade de impor limites leva à sobrecarga de tarefas e compromissos que nem sempre fazem sentido.



9. Não ter rotina

Horários desorganizados para dormir, comer, treinar e descansar dificultam a adaptação do corpo e prejudicam o equilíbrio.



10. Não fazer exames com frequência

Sem acompanhar os números da saúde, fica mais difícil perceber alterações e corrigir o rumo a tempo.

O que muda depois dos 30?

Segundo Dayan, o corpo tende a responder com mais lentidão aos excessos, sobretudo por conta da queda hormonal e do aumento da carga de estresse. “É nessa fase da vida que nós começamos a ter um declínio hormonal”, explica. A consequência, diz ele, é uma combinação de piora do sono, ganho de peso com mais facilidade, queda de energia e mais dificuldade de foco.

O especialista também chama atenção para sinais de alerta que surgem quando a rotina está pesada demais. Queda de cabelo, dores musculares, tensão na coluna, alterações digestivas, ansiedade, irritação e dificuldade para manter a concentração podem indicar que o corpo já está sobrecarregado. “O corpo fala com a gente, e a gente não escuta.”

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Na visão dele, o ponto de virada não está em grandes revoluções, mas em pequenas correções de rota. “A ideia é reorganizar a rotina para que a saúde volte a ocupar espaço real na agenda, e não apenas nos planos”, destaca.