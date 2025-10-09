A importância do checape para prevenir doenças silenciosas

Uma vida cada vez mais acelerada e marcada por rotinas intensas — tanto no trabalho quanto na vida pessoal — tem afastado muitos brasileiros dos cuidados básicos com a saúde, especialmente no que diz respeito à prevenção. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 70,6% da população não realiza checapes regularmente.

Especialistas alertam que esse acompanhamento periódico de exames e consultas é essencial para o diagnóstico precoce de diversas doenças.

Segundo a clínica médica da Sabin Diagnóstico e Saúde, Josie Velani Scaranari, o cuidado preventivo é fundamental para evitar complicações futuras. “A negligência com a prevenção pode impactar diretamente a saúde, comprometendo a qualidade de vida no longo prazo”, alerta.

Além disso, ela ressalta que um checape anual permite identificar condições sem sintomas aparentes e fatores de risco, como hipertensão, diabetes e colesterol alto, que podem ser prevenidos ou tratados a tempo.

Com que frequência devo ir ao médico?

As recomendações variam conforme a faixa etária:

Adultos saudáveis entre 18 e 40 anos devem fazer checape a cada três anos

Para maiores de 40, a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) indica revisões bienais

No caso dos idosos acima de 60, especialmente aqueles com fatores de risco, exames anuais são recomendados

Josie reforça também a importância de hábitos saudáveis. “Mesmo para quem tem uma rotina agitada, planejar as refeições, optar por alimentos práticos e nutritivos, e reservar momentos para exercícios são estratégias que ajudam a conciliar saúde e dia a dia corrido. Manter uma alimentação equilibrada e praticar atividades físicas regularmente é fundamental”, afirma.

A médica ainda lembra que a prevenção não se limita apenas à alimentação e aos exames. “É preciso olhar para a saúde como um todo. Sono de qualidade, bem-estar emocional e cuidado com a saúde mental são pilares que andam juntos e influenciam diretamente na prevenção de doenças”, destaca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia