Ronco e noites agitadas: o que sono da criança revela sobre a saúde?

Ronco frequente, sono muito agitado ou cansaço durante o dia podem parecer apenas uma fase da infância. Mas, em alguns casos, esses sinais indicam que a criança não está descansando bem à noite.

Uma das possíveis causas é a apneia do sono infantil, distúrbio caracterizado por pausas na respiração durante o sono, geralmente provocadas por obstrução das vias aéreas superiores. Essas pausas podem ocorrer várias vezes e fragmentar o sono, fazendo com que a criança acorde cansada mesmo após horas de descanso.

A apneia do sono infantil afeta entre 2% e 4% das crianças brasileiras, segundo estimativas da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. A condição é mais frequente entre 2 e os 8 anos.

“Muitos pais acreditam que o ronco é algo normal na infância, mas ele pode ser um dos principais sinais de distúrbios respiratórios do sono. Quando o ronco é frequente, ele nunca deve ser ignorado”, alerta o pneumologista Geraldo Lorenzi Filho, diretor médico da Biologix.

Segundo ele, o sintoma costuma estar associado ao aumento das amígdalas e adenoides, alergias respiratórias ou até à obesidade infantil. Quando não é identificada e tratada, a apneia pode afetar diferentes aspectos da saúde e do desenvolvimento da criança.

Sinais de alerta no sono das crianças

O ronco frequente e alto costuma ser o primeiro alerta. Outros sinais que merecem atenção incluem:

Pausas na respiração durante o sono



Sono muito agitado ou despertares frequentes



Respiração pela boca durante o dia



durante o dia Cansaço excessivo ou sonolência durante o dia



Dificuldade de concentração, irritabilidade e hiperatividade



“Em alguns casos, os impactos também aparecem no desempenho escolar ou no comportamento. Isso acontece porque a fragmentação do sono interfere em funções importantes do cérebro, como memória, atenção e regulação emocional”, afirma Geraldo.

Como é feito o diagnóstico e tratamento

A investigação começa com avaliação clínica feita por pediatra ou otorrinolaringologista. “O exame considerado padrão-ouro para confirmação é a polissonografia. Ele é realizado durante o sono e monitora parâmetros como respiração, níveis de oxigênio no sangue e atividade cerebral ao longo da noite”, explica.

O tratamento varia de acordo com a origem do problema e a intensidade dos sintomas. Em muitas crianças, a abordagem envolve cirurgia para retirada das adenoides e/ou das amígdalas. Em outros casos, o tratamento pode incluir:

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Controle de alergias respiratórias



Perda de peso, quando há obesidade



Uso de aparelhos intraorais em situações específicas



CPAP (pressão positiva contínua nas vias aéreas), indicado em quadros mais graves



De acordo com o especialista, acompanhamento multidisciplinar, com pediatra, otorrinolaringologista e odontopediatra, é fundamental para definir a melhor abordagem. “Identificar o problema precocemente melhora não apenas a qualidade do sono, mas também o desenvolvimento e o bem-estar da criança”, complementa.