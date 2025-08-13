Obesidade infantil pode atingir metade da população mundial até 2035

A World Obesity Federation projeta que, até 2035, mais de 500 milhões de crianças e adolescentes no mundo estarão com sobrepeso ou obesidade. O Brasil aparece entre os países com maior risco de crescimento acelerado, de acordo com o estudo. Dados do Ministério da Saúde (Sisvan, 2023) revelam que 14,2% das crianças brasileiras com menos de cinco anos estão com sobrepeso, quase o triplo da média global. Em 2000, esse percentual era de apenas 4%. O crescimento constante revela um cenário de alerta.



Para a pediatra Aline Magnino, diretora médica da Clínica Pediátrica da Barra, diversos fatores tornam o Brasil especialmente vulnerável. “Nossas crianças estão cada vez mais expostas a hábitos alimentares inadequados, com maior consumo de doces e fast foods, e também mais sedentárias, em razão do uso excessivo de telas, jogos online e videogames. Somam-se a isso questões culturais relacionadas à alimentação infantil. Esses fatores contribuem para a vulnerabilidade do país diante do avanço da obesidade infantil”, comenta a pediatra.





Sobre os dados recentes do Ministério da Saúde, a especialista em nutrição é categórica ao afirmar que o número é preocupante, tanto pelo aumento expressivo ano após ano, quanto pelo fato de já refletir sinais concretos de risco à saúde em uma parcela significativa das crianças. “O sobrepeso na primeira infância pode levar a problemas de saúde na fase adulta, alguns com sequelas irreversíveis, além de afetar o desenvolvimento físico e psicológico dessas crianças”, pontua.



A pediatra destaca os principais erros alimentares cometidos por pais e responsáveis. “Uso excessivo de alimentos ultraprocessados, açúcar e salgados, como refrigerantes, doces, salgadinhos, biscoitos industrializados e fast food; oferta frequente de alimentos pouco nutritivos, como biscoitos, doces e pipoca; compensação com comida diante de comportamentos inadequados ou dificuldades de disciplina; pouca variedade nas refeições e ausência de incentivo ao consumo de frutas, vegetais, cereais integrais, proteínas magras e laticínios.”

O excesso de exposição a TVs, tablets, celulares e computadores reduz o tempo de atividade física, já que as crianças passam muitas horas sentadas e se tornam menos ativas, o que diminui o gasto energético diário e favorece o ganho de peso.

Esse comportamento também estimula o consumo de alimentos ultraprocessados, pois, muitas vezes, as refeições ocorrem durante o uso desses dispositivos, além de reforçar escolhas alimentares pouco saudáveis por associação visual. A Organização Mundial da Saúde recomenda que crianças de até dois anos não sejam expostas a telas e que, para as maiores, o tempo seja limitado, sempre com supervisão e conteúdo adequado.

“Mudanças no ritmo de crescimento, aumento de peso rápido, dificuldades respiratórias, sono agitado, baixa autoestima ou isolamento social podem ser sinais de alerta. Consultar um pediatra regularmente é fundamental para acompanhamento”, sugere.



Ela também reforça que uma alimentação saudável não precisa ser sinônimo de restrição. É possível e desejável educar um filho com uma alimentação equilibrada sem radicalismos. O foco deve estar na variedade, moderação e no incentivo ao consumo de alimentos naturais e nutritivos, promovendo o prazer e a autonomia.

Na prática, isso começa com a organização da lancheira, incluindo o consumo de frutas, vegetais, pães integrais, proteínas magras, iogurte natural e água.



“Evitar alimentos ultraprocessados, doces, salgadinhos, refrigerantes e produtos com alto teor de açúcar e gordura. Devemos sempre tentar adequar as preferências das crianças aos alimentos saudáveis.”



E para as famílias que querem começar, mas não sabem como, a pediatra dá uma dica. “Os pais devem começar com pequenas mudanças, como incluir mais frutas e vegetais nas refeições, reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, incentivar a prática de atividades físicas e estabelecer horários regulares para as refeições. O envolvimento de toda a família e o exemplo são essenciais para esta mudança”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia