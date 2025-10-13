Falta de ferro nas crianças: como identificar os sinais?

A deficiência de ferro é um dos distúrbios nutricionais mais comuns entre os pequenos. O mineral é essencial para o crescimento, formação das células sanguíneas e o bom funcionamento do sistema nervoso, mas a carência dele ainda é frequente, principalmente entre crianças em fase de crescimento rápido.

Segundo Carlos Alberto Reyes Medina, diretor médico da Carnot Laboratórios, o ferro tem papel fundamental na produção de hemoglobina, proteína responsável por transportar oxigênio no sangue, e, quando em falta, pode comprometer o desenvolvimento físico e cognitivo.

“O ferro é indispensável para o bom funcionamento do organismo. A carência pode levar à anemia e causar sintomas como cansaço, palidez, irritabilidade e baixo desempenho escolar. Muitas vezes, esses sinais são confundidos com preguiça ou desatenção, o que atrasa o diagnóstico”, explica o especialista.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a deficiência de ferro é a carência nutricional mais prevalente no mundo - afetando cerca de 40% das crianças menores de 5 anos. No Brasil, estudos apontam que a anemia ferropriva ainda representa um desafio importante de saúde pública, especialmente entre crianças e gestantes.

Diagnóstico precoce

Carlos reforça que o problema tem solução simples quando identificado precocemente. “O tratamento é eficaz e envolve tanto a correção da alimentação quanto, quando necessário, o uso de suplementos prescritos por um profissional de saúde. O importante é que os pais não façam automedicação, já que o excesso de ferro também pode causar complicações”, destaca.

Entre as principais fontes alimentares do mineral estão:

Carnes vermelhas

Feijão

Lentilha

Espinafre

Gema de ovo

No entanto, o especialista ressalta que nem sempre a dieta é suficiente para suprir as necessidades da criança, especialmente em fases de crescimento acelerado ou em casos de má absorção. “É por isso que, em algumas situações, a suplementação é indicada. E, hoje, já existem opções mais agradáveis para o consumo, o que melhora muito a adesão ao tratamento infantil.”

Além disso, o especialista orienta que os pais fiquem atentos ao sintomas como:

Falta de apetite

Dificuldade de concentração

Queda no rendimento escolar

“Cuidar da saúde das crianças também é garantir que elas tenham energia para aprender, brincar e se desenvolver plenamente. O ferro é um aliado indispensável nesse processo”, ressalta.