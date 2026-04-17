Água gelada fecha os poros? Mitos e verdades sobre a saúde da pele

Cuidar da pele ainda é cercado por mitos que passam de geração em geração — e muitos deles continuam influenciando hábitos diários que podem prejudicar a saúde cutânea. A dermatologista Carulina Moreno esclarece algumas das dúvidas mais frequentes e explica o que realmente faz diferença na rotina de cuidados.

Um dos questionamentos mais comuns é se dormir maquiada envelhece a pele. Segundo a especialista, não se trata de um “gatilho direto” para o envelhecimento, mas o hábito pode causar diversos prejuízos. A maquiagem acumulada ao longo do dia, somada a resíduos de poluição, suor e protetor solar, favorece a obstrução dos poros, o surgimento de cravos e espinhas, além de irritações.

Com o tempo, a pele tende a ficar mais opaca, sensível e com textura irregular.

Outro mito bastante difundido é o de que água gelada “fecha os poros”. Na prática, isso não acontece. Os poros não têm a capacidade de abrir e fechar como uma porta. O que a água fria pode fazer é proporcionar uma sensação momentânea de frescor e leve redução de inchaço, criando a impressão de pele mais firme. Ainda assim, temperaturas extremas — tanto frias quanto quentes — podem irritar a pele, sendo o ideal optar por água morna.

A relação entre preço e qualidade também gera dúvidas. Produtos caros não são necessariamente melhores. De acordo com a dermatologista, o mais importante é que o produto seja adequado ao tipo de pele, tenha uma boa formulação e seja utilizado com regularidade. Em muitos casos, a consistência no uso e a escolha correta superam qualquer apelo de luxo.

Um erro comum é acreditar que peles oleosas não precisam de hidratação. Pelo contrário: a hidratação é essencial. A oleosidade não significa que a pele está hidratada, e o uso excessivo de produtos agressivos pode até estimular um efeito rebote, aumentando ainda mais a produção de sebo. A recomendação é optar por hidratantes leves, como os de textura gel ou oil-free.

Por fim, receitas caseiras também entram na lista de práticas que exigem cautela. Misturas com ingredientes como limão, bicarbonato, açúcar ou pasta de dente podem causar irritações, queimaduras e manchas. Mesmo quando parecem eficazes inicialmente, podem comprometer a barreira cutânea e gerar problemas a longo prazo.

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No geral, a orientação é simples: evitar soluções improvisadas e investir em uma rotina simples, consistente e adequada ao seu tipo de pele ainda é a melhor estratégia para manter a saúde e a aparência da pele ao longo do tempo.