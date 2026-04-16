O sinal oculto no seu corpo que explica o humor instável

Tem gente que percebe antes mesmo de ouvir qualquer explicação técnica. O intestino desregula, o inchaço aparece, o desconforto abdominal aumenta e, junto com isso, o humor parece sair do eixo. A ansiedade ganha força, o sono piora e a sensação de instabilidade passa a fazer parte da rotina.

Essa associação não deve ser tratada como mera coincidência. Segundo a nutricionista clínica Viviane Macedo, existe uma comunicação constante entre intestino e sistema nervoso, conhecida como eixo intestino cérebro. Quando essa relação perde equilíbrio, os efeitos podem aparecer tanto no funcionamento intestinal quanto no bem-estar emocional.

“O intestino não participa apenas da digestão. Ele também se comunica com o cérebro por vias neurais, hormonais, inflamatórias e metabólicas. Em algumas pessoas, essa conversa desregulada pode acompanhar sintomas como ansiedade, irritabilidade, cansaço mental e piora da disposição”, explica.

Um dos pontos centrais dessa conexão está na microbiota intestinal, conjunto de microrganismos que habita o intestino e exerce papel importante na regulação do metabolismo, da imunidade e da resposta inflamatória. Quando há disbiose, que é o desequilíbrio dessa microbiota, essa comunicação pode se tornar menos eficiente.

Isso não significa que toda ansiedade tenha origem intestinal ou que a alimentação, sozinha, explique oscilações de humor. Mas ignorar essa interface também pode atrasar a compreensão do quadro. De acordo com a especialista, sintomas persistentes merecem atenção justamente porque nem sempre o corpo separa de forma tão clara o que é digestivo e o que é emocional.

Na prática, esse desequilíbrio pode aparecer em relatos muito comuns no consultório. A pessoa se sente mais ansiosa em fases de constipação, percebe piora do humor após períodos de desconforto gastrointestinal ou passa a conviver com cansaço, estufamento, alterações do hábito intestinal e sensação de instabilidade ao mesmo tempo.

Outro erro frequente é buscar soluções rápidas sem avaliação adequada. Restringir alimentos por conta própria, aderir a dietas radicais ou usar suplementos sem critério pode tornar o quadro ainda mais confuso. Nem toda alteração intestinal representa disbiose e nem toda piora emocional decorre da alimentação. O problema é quando os sintomas se repetem e continuam sendo tratados de forma fragmentada.

“A investigação clínica é importante para entender se existe uma base intestinal participando desse processo, se há sinais de inflamação, baixa diversidade alimentar, desconfortos digestivos recorrentes ou outros fatores que possam estar influenciando o funcionamento do organismo”, afirma Viviane.

Segundo ela, o risco de esperar demais é normalizar sintomas que já se tornaram habituais. Muitas pessoas convivem por anos com intestino preso, distensão abdominal, dificuldade digestiva, sono ruim e oscilação de humor como se isso fizesse parte da própria personalidade ou da correria do dia a dia. Só que sintoma antigo não é sinônimo de normalidade.

Nesse cenário, a avaliação em nutrição clínica ajuda a organizar a investigação com mais critério. O foco deixa de ser apenas o que a pessoa come e passa a incluir a forma como ela digere, reage, inflama, evacua, dorme e responde ao estresse. Essa leitura mais ampla é o que permite diferenciar uma adaptação passageira de um desequilíbrio que merece acompanhamento.

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No fim, a pergunta não é apenas se a alimentação interfere no humor. Em muitos casos, interfere. A questão mais importante é entender quando intestino e estado emocional estão piorando juntos porque existe uma base clínica que precisa ser olhada com atenção.