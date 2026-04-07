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INSÔNIA

O perigo invisível que atinge 70% dos brasileiros todas as noites

O consumo de remédios para o sono disparou, mas nova diretriz médica revela riscos de efeito rebote e dependência que muitos usuários desconhecem

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Repórter
07/04/2026 17:00

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Segundo especialistas ouvidos pelo g1, o problema começa muitas vezes quando a insônia é tratada apenas como sintoma, sem foco na causa.
O aumento dos distúrbios do sono tem levado ao aumento do uso de medicamentos para dormir crédito: Freepik

No Dia Mundial da Saúde (7/4), um dado chama atenção: cerca de 7 em cada 10 brasileiros apresentam algum tipo de alteração no sono. Em meio ao aumento da ansiedade, do estresse crônico e da exaustão, dormir mal deixou de ser um problema pontual e se consolidou como um desafio contínuo de saúde pública.

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O avanço da insônia acompanha o agravamento da saúde mental da população. Durante a pandemia, os casos de ansiedade e depressão cresceram 25% no mundo, condições associadas à piora da qualidade do sono. A insônia, neste quadro, passa a atuar tanto como sintoma quanto como fator de agravamento desses transtornos. 

O aumento dos distúrbios do sono também tem levado ao aumento do uso de medicamentos para dormir, especialmente os hipnóticos não benzodiazepínicos, conhecidos como “drogas Z”. Estudos apontam que o consumo dessas substâncias cresceu durante a pandemia, o que acende um alerta para o uso prolongado sem acompanhamento clínico adequado.

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Uma diretriz clínica recente da Academia Brasileira de Neurologia (ABN), com o apoio da Apsen e baseada em um consenso entre especialistas, reforça os riscos do uso contínuo dessas medicações, como dependência, tolerância e efeito rebote - quando a interrupção leva à piora da insônia. O documento também aponta maior vulnerabilidade em grupos como mulheres, profissionais da saúde e pessoas com transtornos mentais.

Consenso sobre o desmame

Especialistas defendem a revisão das estratégias de tratamento com foco em abordagens sustentáveis, como higiene do sono e intervenções comportamentais. Quando necessário, o desmame de medicamentos deve ser gradual e sempre acompanhado por um médico, evitando interrupção abrupta que pode intensificar os sintomas. O consenso também menciona o uso de alternativas farmacológicas temporárias, como a trazodona, ramelteona e pregabalina em contextos específicos e sob avaliação clínica.

Quando a insônia exige atenção

A insônia deve ser investigada quando se torna frequente e impacta a qualidade de vida. Sinais de alerta incluem:

  • Dificuldade para iniciar ou manter o sono 
  • Cansaço constante 
  • Irritabilidade e baixa concentração 
  • Necessidade crescente de medicação 

Nesses casos, a recomendação é buscar avaliação médica e evitar automedicação.

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O passo a passo para melhorar o sono

Medidas baseadas em higiene do sono, práticas amplamente recomendadas na abordagem clínica da insônia, podem ajudar a regular o sono e reduzir a necessidade de intervenções medicamentosas:

  1. Mantenha horários regulares para dormir e acordar 
  2. Evite telas à noite, especialmente antes de dormir 
  3. Reduza cafeína e estimulantes no fim do dia 
  4. Prepare o ambiente (luz baixa, silêncio, temperatura adequada) 
  5. Evite atividades estimulantes à noite 
  6. Adote técnicas de relaxamento 
  7. Procure ajuda profissional se o problema persistir 

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