Quem pode tomar a vacina da gripe no SUS? Quanto custa na rede privada? Tire estas e outras dúvidas
Campanha de vacinação vai até 30 de maio na rede pública; estados e municípios têm autonomia para ampliar o público-alvo
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A campanha de vacinação contra a gripe no SUS (Sistema Único de Saúde) começou no sábado (28/3) e segue até 30 de maio.
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Podem se imunizar as pessoas que integram os grupos prioritários, considerados mais vulneráveis a desenvolver formas graves da doença: crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, idosos e profissionais de saúde. Estados e municípios, contudo, têm autonomia para ampliar o público-alvo, como fez São Paulo, por exemplo.
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O crescimento dos casos de gripe reforça a importância da proteção – todas as unidades da federação registraram aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) nas últimas seis semanas, segundo o boletim InfoGripe, da Fiocruz, divulgado na quinta-feira (26/3). A alta das formas graves é impulsionada pelo crescimento das internações por influenza A.
Veja a seguir tudo o que você precisa saber sobre a vacinação contra a gripe.
Quem pode tomar a vacina na rede pública?
Os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde são crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, idosos e profissionais de saúde.
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Quando começa?
A campanha nacional começou no sábado (28/3), com o Dia D de mobilização pelo SUS, e segue até o dia 30 de maio. As doses foram enviadas para as regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste.
Na região Norte, a vacinação ocorrerá no segundo semestre, devido à sazonalidade diferente do vírus.
Quanto custa a vacina na rede privada?
Na rede privada, o imunizante contra a gripe custa cerca de R$ 99.
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Por que é preciso tomar a vacina todos os anos?
O vírus influenza sofre mutações frequentes, e por isso a vacina é atualizada todos os anos. As doses, portanto, são reformuladas para proteger contra as cepas que mais circulam em cada período.
Além disso, a proteção diminui ao longo do tempo, especialmente em idosos, por isso a vacinação anual é recomendada.
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Quem tem esclerose múltipla e hipotireoidismo pode tomar a vacina?
Pessoas com doenças crônicas estão entre os grupos prioritários em São Paulo, incluindo a vacinação de pessoas com esclerose múltipla, hipotireoidismo, diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares (como insuficiência cardíaca), câncer, entre outras.