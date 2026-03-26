Tomar café todos os dias pode estar ligado a menor risco de demência, aponta estudo
Estudo observou relação do consumo à função cognitiva, e os dados foram mais positivos no grupo que tomava café com cafeína regularmente
compartilheSIGA
Para muita gente, o dia só começa de verdade depois da primeira xícara. O que parecia apenas um hábito de rotina passou a chamar atenção também na ciência. Um estudo de longo prazo observou que o consumo moderado de café pode estar associado a menor risco de demência e a resultados mais favoráveis em indicadores cognitivos ao longo do envelhecimento. Isso não significa que o café funcione como tratamento ou blindagem para o cérebro, mas reforça a ideia de que alguns hábitos do dia a dia podem se relacionar com uma saúde cerebral mais preservada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O que o estudo realmente encontrou sobre café e cérebro?
O estudo, publicado em fevereiro de 2026 na revista científica Jama Network, analisou dados de mais de 131.821 adultos acompanhados por até 43 anos e encontrou uma associação entre café e cérebro quando o consumo era regular e moderado. Os resultados mais favoráveis apareceram especialmente entre pessoas que consumiam de duas a três xícaras por dia.
- Os benefícios do café na saúde que vão muito além da energia
- Café é um aliado do coração e contra o diabetes, afirma estudo
Segundo a análise, quem tomava café com cafeína com regularidade apresentou menor risco de demência em comparação com quem consumia pouco ou quase nada. A investigação também observou medidas relacionadas à função cognitiva, e os dados foram mais positivos nesse grupo. Ainda assim, os próprios pesquisadores destacaram que se trata de uma associação estatística, e não de prova de causa e efeito.
Qual quantidade de café pareceu mais promissora?
O ponto que mais chamou atenção foi o padrão considerado moderado. Nessa faixa, os resultados apareceram de forma mais consistente, sem indicar que quantidades muito maiores trariam ganhos extras proporcionais. Em outras palavras, o destaque ficou mais na regularidade do que no excesso.
Outro dado relevante é que o mesmo efeito não apareceu com a mesma força no café descafeinado. Isso levantou a hipótese de que a cafeína possa ter papel importante nessa relação com a memória e com o declínio cognitivo, embora outros compostos presentes na bebida também possam contribuir.
Leia Mais
Por que a cafeína entrou no centro dessa discussão?
Como os resultados foram mais claros no café tradicional, os pesquisadores passaram a olhar com mais atenção para a ação da cafeína. A hipótese é que ela possa influenciar mecanismos ligados a inflamações, ao metabolismo e à proteção neural, ainda que essa explicação continue em investigação.
Os pontos que mais ajudam a entender por que o tema ganhou força incluem os seguintes aspectos:
- Melhor associação em dose moderada: o melhor sinal apareceu entre quem mantinha um hábito diário equilibrado, sem exagero
- Desempenho cognitivo mais favorável: o grupo com café regular mostrou resultados melhores em indicadores cognitivos ao longo do tempo
- Café não vira prevenção isolada: os autores reforçam que nenhum alimento sozinho substitui um cuidado amplo com o cérebro
Isso significa que beber mais café protege o cérebro?
Não exatamente. O estudo não conclui que o café, sozinho, seja uma ferramenta de prevenção da demência. Ele mostra uma relação observada ao longo do tempo, o que é diferente de provar que a bebida foi a responsável direta pelo resultado. Além disso, pessoas que tomam café podem ter outros hábitos que também influenciam a saúde do cérebro.
- Lado B do café: riscos de enxaqueca, manchas nos dentes e infertilidade
- Quase metade das demências poderia ser evitada eliminando fatores de risco
Por isso, a leitura mais equilibrada é esta: o café pode fazer parte de um estilo de vida saudável, mas não substitui sono de qualidade, atividade física, alimentação adequada, controle da pressão, convívio social e acompanhamento médico quando necessário.
- O melhor resultado apareceu com ingestão moderada e regular
- O café descafeinado não mostrou a mesma associação favorável
- O efeito observado foi estatístico, não uma prova definitiva de proteção
O geriatra Gustavo Schelle reforça, em seu canal do TikTok, a importância desse estudo e como eles nos afeta no nosso cotidiano:
@drgustavoschellegeriatra Café protege o cérebro? ????? Estudo publicado na JAMA com mais de 130 mil pessoas mostrou que quem consome café com cafeína teve ~18% menor risco de demência. Mas atenção: é associação, não prova de prevenção. Estilo de vida ainda é o principal. Gustavo Schelle Geriatra – RQE 26.448 #SaúdeCerebral #Demência #Longevidade #Geriatria #EnvelhecimentoSaudável ? som original - O médico dos idosos
Quem deve ter cautela antes de transformar isso em hábito?
Mesmo sendo uma bebida popular, o café não funciona da mesma maneira para todo mundo. Pessoas com palpitações, ansiedade mais intensa, insônia, refluxo ou sensibilidade à cafeína podem precisar de limites mais cuidadosos. Em alguns casos, aumentar a ingestão pode piorar sintomas em vez de trazer qualquer benefício.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
No fim, o dado mais importante é que a cafeína e demência passaram a ser observadas com mais atenção, mas dentro de um cenário amplo. O café pode entrar como parte da rotina de quem tolera bem a bebida, sem exageros e sem promessas milagrosas. Quando o assunto é envelhecimento cerebral, o que mais pesa continua sendo a soma consistente de bons hábitos ao longo dos anos.