Tomar café todos os dias pode estar ligado a menor risco de demência, aponta estudo

Para muita gente, o dia só começa de verdade depois da primeira xícara. O que parecia apenas um hábito de rotina passou a chamar atenção também na ciência. Um estudo de longo prazo observou que o consumo moderado de café pode estar associado a menor risco de demência e a resultados mais favoráveis em indicadores cognitivos ao longo do envelhecimento. Isso não significa que o café funcione como tratamento ou blindagem para o cérebro, mas reforça a ideia de que alguns hábitos do dia a dia podem se relacionar com uma saúde cerebral mais preservada.

O que o estudo realmente encontrou sobre café e cérebro?

O estudo, publicado em fevereiro de 2026 na revista científica Jama Network, analisou dados de mais de 131.821 adultos acompanhados por até 43 anos e encontrou uma associação entre café e cérebro quando o consumo era regular e moderado. Os resultados mais favoráveis apareceram especialmente entre pessoas que consumiam de duas a três xícaras por dia.

Segundo a análise, quem tomava café com cafeína com regularidade apresentou menor risco de demência em comparação com quem consumia pouco ou quase nada. A investigação também observou medidas relacionadas à função cognitiva, e os dados foram mais positivos nesse grupo. Ainda assim, os próprios pesquisadores destacaram que se trata de uma associação estatística, e não de prova de causa e efeito.

O consumo de café foi associado à diminuição da incidência de demência

Qual quantidade de café pareceu mais promissora?

O ponto que mais chamou atenção foi o padrão considerado moderado. Nessa faixa, os resultados apareceram de forma mais consistente, sem indicar que quantidades muito maiores trariam ganhos extras proporcionais. Em outras palavras, o destaque ficou mais na regularidade do que no excesso.

Outro dado relevante é que o mesmo efeito não apareceu com a mesma força no café descafeinado. Isso levantou a hipótese de que a cafeína possa ter papel importante nessa relação com a memória e com o declínio cognitivo, embora outros compostos presentes na bebida também possam contribuir.

Por que a cafeína entrou no centro dessa discussão?

Como os resultados foram mais claros no café tradicional, os pesquisadores passaram a olhar com mais atenção para a ação da cafeína. A hipótese é que ela possa influenciar mecanismos ligados a inflamações, ao metabolismo e à proteção neural, ainda que essa explicação continue em investigação.

Os pontos que mais ajudam a entender por que o tema ganhou força incluem os seguintes aspectos:

Melhor associação em dose moderada : o melhor sinal apareceu entre quem mantinha um hábito diário equilibrado, sem exagero

: o melhor sinal apareceu entre quem mantinha um hábito diário equilibrado, sem exagero Desempenho cognitivo mais favorável : o grupo com café regular mostrou resultados melhores em indicadores cognitivos ao longo do tempo

: o grupo com café regular mostrou resultados melhores em indicadores cognitivos ao longo do tempo Café não vira prevenção isolada: os autores reforçam que nenhum alimento sozinho substitui um cuidado amplo com o cérebro

Isso significa que beber mais café protege o cérebro?



Não exatamente. O estudo não conclui que o café, sozinho, seja uma ferramenta de prevenção da demência. Ele mostra uma relação observada ao longo do tempo, o que é diferente de provar que a bebida foi a responsável direta pelo resultado. Além disso, pessoas que tomam café podem ter outros hábitos que também influenciam a saúde do cérebro.

Por isso, a leitura mais equilibrada é esta: o café pode fazer parte de um estilo de vida saudável, mas não substitui sono de qualidade, atividade física, alimentação adequada, controle da pressão, convívio social e acompanhamento médico quando necessário.

O melhor resultado apareceu com ingestão moderada e regular



O café descafeinado não mostrou a mesma associação favorável



O efeito observado foi estatístico, não uma prova definitiva de proteção



O geriatra Gustavo Schelle reforça, em seu canal do TikTok, a importância desse estudo e como eles nos afeta no nosso cotidiano:

Quem deve ter cautela antes de transformar isso em hábito?



Mesmo sendo uma bebida popular, o café não funciona da mesma maneira para todo mundo. Pessoas com palpitações, ansiedade mais intensa, insônia, refluxo ou sensibilidade à cafeína podem precisar de limites mais cuidadosos. Em alguns casos, aumentar a ingestão pode piorar sintomas em vez de trazer qualquer benefício.

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No fim, o dado mais importante é que a cafeína e demência passaram a ser observadas com mais atenção, mas dentro de um cenário amplo. O café pode entrar como parte da rotina de quem tolera bem a bebida, sem exageros e sem promessas milagrosas. Quando o assunto é envelhecimento cerebral, o que mais pesa continua sendo a soma consistente de bons hábitos ao longo dos anos.