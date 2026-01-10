Assine
Para efeito prolongado

Café ou energético: qual realmente melhora o foco e a concentração?

Escolha errada pode causar queda de energia e dificuldade de atenção

JG
José Gustavo
JG
José Gustavo
Repórter
10/01/2026 08:49

Café ou energético: qual realmente melhora o foco e a concentração por mais tempo crédito: Tupi

Na comparação entre café e energético, muita gente escolhe pelo sabor ou pelo costume, mas o que realmente faz diferença para foco e concentração está nos efeitos e nos ingredientes que acompanham cada bebida.

Na prática, café ou energético funcionam pelo mesmo princípio, a cafeína, mas o café costuma entregar maior dose com menos interferências do produto industrializado.

Enquanto o café oferece cafeína quase pura, os energéticos trazem compostos extras que nem sempre contribuem para atenção prolongada.

Como a cafeína age no cérebro

A cafeína bloqueia a adenosina, substância ligada à sensação de sono acumulado, mantendo o cérebro em estado de alerta por algumas horas.

Esse efeito melhora disposição e reação, mas não substitui descanso nem cria foco em tarefas desmotivadoras.

Popularidade não significa o mesmo efeito para todas as pessoas. – Créditos: depositphotos.com / mikeaubry

Diferenças práticas entre café e energético

A tabela abaixo resume diferenças objetivas entre as duas bebidas para quem busca foco no dia a dia.

Aspecto Café Energético
Cafeína média ? 100 mg por xícara ? 80 mg por lata
Ingredientes extras Naturais do grão Aditivos, aromas e adoçantes
Calorias Baixas ou nulas Pode ser alto em versões açucaradas
Previsibilidade do efeito Mais estável Pode causar pico e queda
Uso diário Mais indicado Ocasional

Taurina e vitaminas realmente ajudam

A taurina é um aminoácido natural do organismo, mas não há comprovação clara de que melhore foco além do efeito da cafeína.

As vitaminas do complexo B, quando ingeridas em excesso, costumam ser eliminadas na urina, funcionando mais como argumento de marketing.

Limites seguros de consumo

Para adultos saudáveis, costuma-se usar como referência até 400 mg de cafeína por dia, somando todas as fontes.

Ultrapassar esse valor com frequência pode gerar ansiedade, tremores, insônia e queda de rendimento.

Selecionamos um conteúdo do canal Olá, Ciência!, que conta com mais de 2,48 mi de inscritos e já ultrapassa 384 mil visualizações neste vídeo, apresentando uma comparação científica entre café e bebidas energéticas em relação ao foco e à concentração. O material destaca efeitos da cafeína no cérebro, diferenças de composição, duração do estímulo e impactos no desempenho cognitivo, alinhado ao tema tratado acima:

Quando escolher café ou energético

  • Prefira café para foco diário com menos ingredientes artificiais
  • Use energético apenas de forma ocasional
  • Evite consumir cafeína perto do horário de dormir
  • Não use para compensar noites mal dormidas

Um fechamento para decidir melhor

Entre café ou energético, o café tende a ser a escolha mais estável e previsível para foco e concentração no dia a dia.

O melhor desempenho, porém, continua dependendo de sono adequado, alimentação equilibrada e uso consciente da cafeína.

overflay