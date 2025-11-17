Assine
overlay
Início Saúde
Saúde

O que acontece se você exagerar nos energéticos com frequência

O corpo pode reagir de forma intensa após o uso contínuo

Publicidade
Carregando...
JG
José Gustavo
JG
José Gustavo
Repórter
17/11/2025 08:07

compartilhe

SIGA
x
O que acontece se você exagerar nos energéticos com frequência
O que acontece se você exagerar nos energéticos com frequência crédito: Tupi

Consumir energéticos com frequência pode parecer inofensivo, mas o excesso dessas bebidas pode causar sérios problemas à saúde. O alto teor de cafeína e açúcar estimula o corpo de forma intensa, afetando o coração, o sono e até o equilíbrio emocional quando consumidos de maneira contínua.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O que acontece se você exagerar nos energéticos com frequência

O consumo exagerado aumenta a pressão arterial e acelera os batimentos cardíacos. Com o tempo, isso pode provocar arritmias, ansiedade e até crises de pânico.

Leia Mais

Estudos indicam que a ingestão frequente de energéticos também pode causar hipertensão e prejudicar o funcionamento do fígado e dos rins, devido à sobrecarga de substâncias estimulantes.

Como os energéticos afetam o corpo e o comportamento

O efeito estimulante interfere diretamente no sono, no humor e na concentração. Quem consome energéticos com frequência pode perceber irritabilidade e dificuldade para dormir, mesmo após várias horas.

Veja os principais efeitos colaterais relatados por quem abusa dessas bebidas:

  • Insônia e nervosismo constantes
  • Aumento do açúcar no sangue e risco de diabetes tipo 2
  • Desidratação e dor de cabeça
  • Problemas gástricos e erosão dental

Esses sintomas são sinais de que o organismo está reagindo mal ao excesso de cafeína e açúcares artificiais.

O que acontece se você exagerar nos energéticos com frequência
Consumir energéticos com frequência pode provocar reações inesperadas no metabolismo e alterar o funcionamento do sistema cardiovascular. – Créditos: depositphotos.com / ConchImages

Quando o consumo de energéticos se torna mais perigoso

O risco aumenta em situações específicas, como em treinos intensos ou quando há mistura com álcool. Essa combinação mascara a fadiga e eleva o risco de colapso cardiovascular.

Situação de risco Consequência possível
Mistura com bebidas alcoólicas Pode causar arritmia e intoxicação
Consumo durante exercícios Aumenta o esforço do coração e desidratação
Uso contínuo por jovens Gera dependência e distúrbios do sono
Pessoas com doenças cardíacas Risco de crises de pressão e taquicardia

Esses grupos devem evitar totalmente o uso frequente dessas bebidas.

O que dizem os especialistas sobre os energéticos com frequência

De acordo com o artigo publicado pela Harvard T.H. Chan School of Public Health, o uso prolongado de energéticos pode causar danos cumulativos ao sistema cardiovascular e afetar o metabolismo da glicose.

Abaixo, assista ao vídeo que mostra os riscos do uso exagerado de energético:

Vale a pena reduzir o consumo de energéticos com frequência

Sim. Diminuir a ingestão dessas bebidas é uma forma simples de preservar o coração, o sono e o equilíbrio mental. Substituir os energéticos por hidratação, alimentação equilibrada e descanso adequado traz resultados duradouros.

Evitar o consumo frequente é investir em bem-estar e prevenir problemas sérios de saúde no futuro.

Tópicos relacionados:

alerta bebidas energeticos-com-frequencia saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay