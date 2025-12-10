Os benefícios do café na saúde que vão muito além da energia

O café está presente na rotina de milhões de pessoas e vai muito além de apenas despertar pela manhã. Consumido com equilíbrio, ele reúne compostos que oferecem benefícios reais para o coração, o cérebro e o sistema digestivo, segundo grandes estudos científicos.

Benefícios do café na saúde e na digestão

O café possui mais de mil compostos ativos, entre eles cafeína, polifenóis, antioxidantes, vitamina B3 e óleos essenciais. Esses elementos estimulam a liberação de ácidos gástricos e auxiliam na digestão de gorduras e proteínas.

A cafeína também provoca a contração do intestino grosso, favorecendo o funcionamento intestinal. Em parte das pessoas, esse efeito ocorre poucos minutos após o consumo, ajudando inclusive quem sofre com constipação. Mesmo o café descafeinado pode oferecer esse benefício digestivo.

Benefícios do café na saúde cardiovascular

A cafeína pode elevar a pressão arterial de forma temporária, mas o consumo regular cria tolerância no organismo. Estudos mostram que pessoas que tomam de três a quatro xícaras por dia apresentam até 25% menos risco de desenvolver hipertensão.

Além disso, os antioxidantes presentes no café reduzem o risco de derrame, insuficiência cardíaca e mortalidade cardiovascular. Análises que reuniram mais de 120 estudos reforçam essa proteção ao coração quando o consumo é moderado.

O impacto vai do cérebro ao sistema digestivo. – Créditos: depositphotos.com / rfphoto

Benefícios do café na saúde do cérebro

O consumo de pelo menos duas xícaras por dia está associado à redução do risco de Alzheimer, Parkinson e outros tipos de demência. Esses efeitos são atribuídos à ação antioxidante e anti-inflamatória dos compostos do café, que ajudam na proteção das células nervosas.

A cafeína também atua diretamente na atenção, no foco e na disposição. Esse estímulo no sistema nervoso central é imediato e explica a sensação de energia após a ingestão da bebida.

Benefícios do café na saúde quando consumido com equilíbrio

Estímulo ao funcionamento do intestino

Redução do risco de doenças cardiovasculares

Proteção contra doenças neurodegenerativas

Aumento do foco e da disposição

Ação antioxidante e anti-inflamatória

Auxílio na prevenção da hipertensão

Apoio à digestão de gorduras e proteínas

O impacto real do café na saúde é explorado neste vídeo do canal Olá, Ciência!, que reúne mais de 2,47 milhões de inscritos. O conteúdo já ultrapassa 288 mil visualizações e revela benefícios do café que muita gente desconhece. No vídeo abaixo, os efeitos da bebida no corpo são explicados de forma clara, científica e acessível:

Benefícios do café na saúde em números e limites seguros

Quantidade diária Efeito principal Observação 1 a 2 xícaras Estímulo cognitivo Melhora foco e atenção 3 a 4 xícaras Proteção cardíaca Reduz risco de hipertensão Até 4 xícaras Consumo seguro Mantém benefícios Acima de 4 xícaras Risco aumentado Pode causar ansiedade e insônia

Apesar de todos os benefícios, o excesso pode trazer efeitos negativos como ansiedade, insônia, taquicardia e aumento de risco cardiovascular. O café deve fazer parte de um estilo de vida saudável, mas não substitui cuidados médicos, alimentação equilibrada e atividade física.

