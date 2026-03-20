Deficiência visual: brinquedos adaptados ajudam no desenvolvimento

Criar oportunidades para que crianças com deficiência visual participem de brincadeiras não apenas contribui para o seu desenvolvimento integral, como também favorece a estruturação de uma sociedade mais empática, inclusiva e preparada para valorizar as diferenças desde a infância.

Na véspera do Dia Mundial da Infância, lembrado neste sábado (21/3), especialistas reforçam que brincar é um direito essencial para todas as crianças e, para aquelas com deficiência visual, o lúdico ganha um papel ainda mais significativo. As brincadeiras tornam-se um importante meio de exploração sensorial, compreensão do ambiente, construção de referências espaciais e desenvolvimento da autonomia, além de colaborar com a inclusão social.

Por meio de atividades adaptadas, as crianças ampliam suas possibilidades de interação com o ambiente e com outras pessoas, favorecendo o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional. Elas aprimoram suas habilidades, potencializam a comunicação, ampliam o aprendizado e desenvolvem a socialização, fatores essenciais para uma infância saudável.

De acordo com Junia Carla Buzim, pedagoga da Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual Laramara, essas adaptações são fundamentais para garantir que elas participem ativamente das brincadeiras. “Brincar é uma das principais formas de aprendizagem na infância. Para crianças cegas ou com baixa visão, as experiências lúdicas ajudam a desenvolver habilidades cognitivas, motoras e sociais, além de estimular a curiosidade e a autonomia,” explica.

Papel da família e da escola



O incentivo e o envolvimento dos adultos são fatores decisivos para promover a inclusão. Pais e familiares têm um papel fundamental ao propor atividades em grupo e criar ambientes que incentivam a interação social, sendo intencionalmente apresentadas e estimuladas. Essa mediação é essencial para ampliar oportunidades de socialização e fortalecer vínculos desde os primeiros anos de vida.

Além da família, a escola também desempenha um papel fundamental nesse processo, pois é no ambiente escolar que alunos com diferentes perfis convivem e aprendem juntos. Educadores capacitados têm a responsabilidade de planejar experiências acessíveis, promover a integração entre os estudantes e estimular trocas significativas, contribuindo para a construção de um ambiente mais acolhedor e inclusivo.

“Quando a brincadeira é pensada de forma acessível e adaptada, ela se torna uma ferramenta de equidade. Todos os alunos devem ter a oportunidade de se divertir, aprender e conviver, independentemente de suas condições ou limitações físicas”, reforça Junia Carla.

Brincar para todos



Pensando no desenvolvimento de crianças com deficiência visual por meio das brincadeiras, Mara Siaulys, presidente e fundadora da associação, criou o e-book “Brincar para Todos". O material gratuito reúne orientações práticas para o brincar inclusivo, com sugestões de brinquedos, recursos pedagógicos adaptados, estratégias de orientação e mobilidade, além de reflexões sobre o brincar como eixo estruturante do desenvolvimento e da aprendizagem na infância.

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Para Anderson Batista, assistente social da Laramara, garantir o acesso ao brincar é uma maneira de assegurar o desenvolvimento pleno e o direito à infância. “Ao incentivar e promover atividades lúdicas acessíveis, famílias, educadores e a sociedade contribuem para que crianças com deficiência visual possam aprender, interagir e se desenvolver com mais autonomia, participação e confiança”, afirma.