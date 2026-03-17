Por que ficamos roucos no início do outono?
Otorrinolaringologista explica como mudanças típicas da estação podem favorecer rouquidão, irritação na garganta e outros problemas vocais
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Com a chegada do outono nesta sexta-feira (20/3), a queda das temperaturas e a redução da umidade do ar trazem não apenas a necessidade de tirar os casacos do armário, mas também um alerta importante para a saúde respiratória e vocal. Nessa época do ano, é comum o aumento de quadros de alergias, resfriados e irritações nas vias aéreas, fatores que também impactam diretamente a qualidade da voz.
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Segundo o otorrinolaringologista Guilherme Catani, as mudanças típicas da estação favorecem o ressecamento das pregas vocais e aumentam o risco de inflamações.
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“O tempo mais seco e as variações de temperatura podem provocar irritação da mucosa da laringe. Quando isso acontece, a voz pode ficar mais fraca, rouca ou cansada. Muitas vezes, as pessoas só percebem a importância dos cuidados quando os sintomas já aparecem”, explica o médico.
De acordo com o especialista, profissionais que dependem diretamente da voz, como professores, atores, advogados, vendedores e profissionais da saúde, precisam redobrar a atenção, mas os cuidados valem para toda a população.
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Cuidados simples ajudam a evitar problemas
Entre as principais orientações para manter a saúde vocal durante o outono, o médico destaca cinco hábitos simples que podem ser incorporados à rotina:
- Manter boa hidratação ao longo do dia, mesmo sem sensação de sede
- Evitar mudanças bruscas de temperatura
- Reduzir o consumo excessivo de café e bebidas alcoólicas, que podem contribuir para o ressecamento
- Não forçar a voz em ambientes barulhentos
- Evitar pigarrear com frequência, hábito que pode causar microtraumas nas pregas vocais
“O cuidado com a voz começa com atitudes básicas. Beber água regularmente, respeitar os limites do corpo e procurar avaliação médica quando a rouquidão dura mais de duas semanas são medidas importantes”, orienta.
E o ar-condicionado?
Outro fator comum no outono é a permanência em ambientes fechados, muitas vezes com ar-condicionado, o que pode agravar o ressecamento das vias aéreas.
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“O ar-condicionado reduz a umidade do ambiente e isso pode afetar diretamente a lubrificação natural das pregas vocais. Sempre que possível, é importante manter a hidratação e, se necessário, utilizar umidificadores de ambiente”, afirma.
Quando procurar um especialista?
O médico alerta que alterações vocais persistentes não devem ser ignoradas. Rouquidão prolongada, falhas na voz, dor ao falar ou sensação frequente de garganta seca podem indicar desde inflamações simples até lesões benignas que precisam de acompanhamento.
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“A voz é parte fundamental da comunicação e da identidade de cada pessoa. Cuidar dela é cuidar da saúde e da qualidade de vida”, destaca o médico.