Avaliação física é o primeiro passo para resultados duradouros no treino

Antes de iniciar qualquer programa de exercícios, a avaliação física é uma etapa fundamental — e não apenas um protocolo formal. Segundo o personal trainer Rogério Sthanke, pular essa fase é um erro comum que pode comprometer tanto a segurança quanto os resultados. “Eu sempre falo que treino sem avaliação é como sair para uma viagem sem saber de onde você está partindo.”

De acordo com o profissional, a avaliação física mostra exatamente o ponto de partida da pessoa: como estão a força, a mobilidade, o condicionamento, a composição corporal e até possíveis limitações. Mais do que números, ela oferece direcionamento estratégico.

“Ela traz segurança, direcionamento e estratégia. Não é burocracia. É cuidado. Quando a gente avalia, a gente respeita o corpo. E quando respeita, os resultados vêm de forma mais consistente e com menos risco.”

Exames médicos: quando são necessários?

A recomendação de exames varia conforme o perfil do aluno. Pessoas sedentárias, com histórico familiar de problemas cardíacos, hipertensão, diabetes ou sobrepeso devem, obrigatoriamente, realizar uma avaliação médica antes de iniciar atividades intensas.

“Um checape básico, avaliação cardiológica e, em alguns casos, teste ergométrico já ajudam muito. Treinar forte é excelente, mas treinar forte com segurança é melhor ainda”, destaca Rogério.

Como identificar sinais de sobrecarga ou lesão?

O corpo envia sinais claros quando algo não está certo. Dor localizada persistente, cansaço excessivo, queda brusca de desempenho, dificuldade para dormir ou alterações no padrão de movimento são alertas importantes.

“Existe diferença entre o desconforto normal do treino e a dor que indica problema. Treinar não é sofrer. Evoluir exige esforço, mas exige inteligência também.”

De quanto em quanto tempo reavaliar?

Para garantir evolução contínua, a reavaliação deve acontecer a cada dois ou três meses. “Esse período já mostra evolução real e permite ajustar carga, intensidade e estratégia. Treino bom é treino que evolui. Se não mede, não melhora.”

Condições de saúde exigem atenção redobrada

Hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, lesões articulares, obesidade e histórico de cirurgias exigem acompanhamento mais próximo. No entanto, isso não significa que a prática de exercícios esteja contraindicada.

Mais do que intensidade, o que gera resultado é estratégia. E tudo começa com uma avaliação bem feita. “O exercício é uma das maiores ferramentas de saúde que existem. Só precisa ser bem orientado e respeitar o tempo de cada um”, afirma Rogério.