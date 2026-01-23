Assine
ACIDENTES

Torção ou fratura: saiba como agir se você ou alguém sofrer uma lesão

Confira dicas de primeiros socorros para ferimentos comuns durante atividades físicas, aprenda a identificar a gravidade e saiba quando procurar uma UPA

Maria Eduarda Andrade*
Maria Eduarda Andrade*
Repórter
23/01/2026 17:38 - atualizado em 23/01/2026 17:41

A aplicação de compressão com uma atadura é um das principais atitudes imediatas em casos de lesão crédito: pressfoto/FreePik

Uma pisada em falso durante uma caminhada, corrida ou outra atividade física pode transformar um momento de lazer em grande preocupação. Mas como saber se foi uma torção ou uma fratura? Identificar o tipo de lesão é o primeiro passo para tomar a atitude correta, evitar complicações e garantir uma recuperação mais rápida e segura.

Apesar de haver sintomas parecidos, como dor e inchaço, existem sinais que ajudam a distinguir os ferimentos. Entender essas diferenças pode ser decisivo no momento de prestar os primeiros socorros.

Torção de fratura?

A torção, também conhecida como entorse, ocorre quando os ligamentos que conectam os ossos de uma articulação são esticados ou rompidos. O mais comum é que a pessoa ainda consiga, mesmo com muita dor, movimentar minimamente a área afetada. O local fica inchado e dolorido e pode apresentar um hematoma (mancha roxa) após algumas horas.

Já a fratura é a quebra do osso. A dor costuma ser muito mais intensa, localizada, e, em muitos casos, há uma incapacidade total de mover o membro. Outros sinais incluem um som de estalo no momento do trauma e uma deformidade visível, com o osso aparentando estar fora do lugar.

Primeiros socorros: o que fazer imediatamente

Independentemente da suspeita, os primeiros socorros seguem o protocolo RICE (rest, ice, compression, elevation; ou, em português, repouso, gelo, compressão e elevação).

  • Interrompa a atividade na hora para não agravar a lesão

  • Aplique uma compressa de gelo no local por 20 minutos, sempre protegendo a pele com um pano

  • Se tiver uma atadura, faça uma compressão leve na área e mantenha o membro elevado, acima do nível do coração, para reduzir o inchaço

  • Se possível, improvise uma imobilização para dar suporte

  • Jamais tente "colocar o osso no lugar" por conta própria, pois isso pode causar danos permanentes

Quando procurar atendimento médico?

Em algumas situações, a busca por uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou um hospital pode ser indispensável. Procure ajuda médica imediata se houver:

  • Suspeita óbvia de fratura, como deformidade, osso exposto ou incapacidade total de mover a articulação ou de apoiar o peso sobre o membro

  • Dor insuportável que não melhora com repouso e gelo

  • Dormência, formigamento ou perda de sensibilidade na região da lesão.

Mesmo em casos de torção que parecem leves, a avaliação médica é recomendada, especialmente se os sintomas não tiverem uma melhora significativa após 48 a 72 horas. Apenas um profissional pode confirmar o diagnóstico, geralmente com o auxílio de exames de imagem como o raio-X, e indicar o tratamento adequado para a lesão.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

acidentes fratura lesoes torcao

