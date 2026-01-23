Torção ou fratura: saiba como agir se você ou alguém sofrer uma lesão

Uma pisada em falso durante uma caminhada, corrida ou outra atividade física pode transformar um momento de lazer em grande preocupação. Mas como saber se foi uma torção ou uma fratura? Identificar o tipo de lesão é o primeiro passo para tomar a atitude correta, evitar complicações e garantir uma recuperação mais rápida e segura.

Apesar de haver sintomas parecidos, como dor e inchaço, existem sinais que ajudam a distinguir os ferimentos. Entender essas diferenças pode ser decisivo no momento de prestar os primeiros socorros.

Torção de fratura?

A torção, também conhecida como entorse, ocorre quando os ligamentos que conectam os ossos de uma articulação são esticados ou rompidos. O mais comum é que a pessoa ainda consiga, mesmo com muita dor, movimentar minimamente a área afetada. O local fica inchado e dolorido e pode apresentar um hematoma (mancha roxa) após algumas horas.

Já a fratura é a quebra do osso. A dor costuma ser muito mais intensa, localizada, e, em muitos casos, há uma incapacidade total de mover o membro. Outros sinais incluem um som de estalo no momento do trauma e uma deformidade visível, com o osso aparentando estar fora do lugar.

Primeiros socorros: o que fazer imediatamente

Independentemente da suspeita, os primeiros socorros seguem o protocolo RICE (rest, ice, compression, elevation; ou, em português, repouso, gelo, compressão e elevação).

Interrompa a atividade na hora para não agravar a lesão

Aplique uma compressa de gelo no local por 20 minutos, sempre protegendo a pele com um pano

Se tiver uma atadura, faça uma compressão leve na área e mantenha o membro elevado, acima do nível do coração, para reduzir o inchaço

Se possível, improvise uma imobilização para dar suporte

Jamais tente "colocar o osso no lugar" por conta própria, pois isso pode causar danos permanentes

Quando procurar atendimento médico?

Em algumas situações, a busca por uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou um hospital pode ser indispensável. Procure ajuda médica imediata se houver:

Suspeita óbvia de fratura, como deformidade, osso exposto ou incapacidade total de mover a articulação ou de apoiar o peso sobre o membro

Dor insuportável que não melhora com repouso e gelo

Dormência, formigamento ou perda de sensibilidade na região da lesão.

Mesmo em casos de torção que parecem leves, a avaliação médica é recomendada, especialmente se os sintomas não tiverem uma melhora significativa após 48 a 72 horas. Apenas um profissional pode confirmar o diagnóstico, geralmente com o auxílio de exames de imagem como o raio-X, e indicar o tratamento adequado para a lesão.

