Reajuste salarial de servidores de Minas Gerais vive impasse; entenda

Segurança pública de Minas está em greve desde fevereiro de 2021 (foto: Leandro Couri/EM/DA Press) O projeto de lei que trata do reajuste salarial em 10,06% de todo o funcionalismo público de Minas Gerais vive um impasse que deve se arrastar pelas próximas semanas ou até meses. Isso por causa de uma fala do governador mineiro Romeu Zema (Novo), no qual afirmou que vetaria qualquer valor diferente do proposto pelo Executivo. O Governo de Minas enviou o texto à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) na última sexta-feira (11/03)





"Tenho certeza que nossa Assembleia não vai querer prejudicar mais de 600 mil mineiros, que são aqueles que trabalham ou são aposentados pelo Estado. E como já disse, qualquer coisa maior que vier será vetado. Então, não temos condição de fazermos", disse, em entrevista coletiva no dia em que enviou o projeto.





Contudo, a fala vai de encontro aos interesses da ALMG. O projeto é uma forma de o governo tentar dar fim à greve - iniciada em 21 de fevereiro deste ano - da segurança pública, que reivindica uma recomposição salarial de 41% acordada em 2019 - segundo a classe, ela não foi cumprida, o que motiva o movimento grevista, enquanto o governo diz que essa proposta foi vetada.





Além do reajuste total de 10,06%, o projeto vai pagar conta com um retroativo a janeiro de 2022 para segurança, saúde e educação e quase quadruplica o auxílio vestimenta aos agentes da segurança pública. Apesar disso, a proposta é vista como aquém da esperada pelos representantes da categoria que está em greve.





É aí que a ALMG entra. O projeto vai precisar passar em primeiro turno por comissões temáticas, como Fiscalização Financeira e Orçamentária e Administração Pública, ir ao plenário, retornar para a Fiscalização Financeira e Orçamentária e, por fim, ter o aval final em segundo turno em votação geral.









"Um governador que acha que é ditador e que vai impor as suas condições aos 77 deputados e deputadas, não vai não, não vai não. Ele perdeu a oportunidade de ficar calado, mais uma vez, quando ele disse que se deputado colocar emenda, ele veta. Perdeu oportunidade de ficar calado. Cada um no seu quadrado, governador, Executivo no dele, e Legislativo no dele. Se a Assembleia entender que vai emendar, substituir, fazer audiência pública, a Assembleia vai fazer. Isso é uma ação individual de cada parlamentar, não é decisão de governador não", disse.