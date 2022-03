Segurança pública: Zema 'perdeu oportunidade de ficar calado', diz deputado

O reajuste às forças de segurança pública de Minas Gerais e demais categorias foi assunto durante audiência pública realizada nesta terça-feira (15/3) pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Presidente do colegiado, o deputado estadual Sargento Rodrigues (PTB) criticou o governador mineiro, Romeu Zema (Novo). Zema disse, na última sexta-feira (11), que vetaria o projeto de lei do reajuste salarial de todo funcionalismo público , caso houvesse qualquer aumento relativo ao texto, enviado pelo governo naquele dia.

"Um governador que acha que é ditador e que vai impor as suas condições aos 77 deputados e deputadas, não vai não, não vai não. Ele perdeu a oportunidade de ficar calado, mais uma vez, quando ele disse que se deputado colocar emenda, ele veta. Perdeu oportunidade de ficar calado. Cada um no seu quadrado, governador, Executivo no dele, e Legislativo no dele. Se a Assembleia entender que vai emendar, substituir, fazer audiência pública, a Assembleia vai fazer. Isso é uma ação individual de cada parlamentar, não é decisão de governador não", disse Rodrigues.