Quem será campeão da Copa Sul-Americana? Cléber Machado opina

Cléber Machado conversou com Téo José e Alessandro Auad, no "Pod pai, pod filho", podcast do SBT Sports (foto: Lourival Ribeiro/SBT)

Referência no jornalismo esportivo, o locutor Cléber Machado é o novo “capitão” do “Arena SBT”, transmitido sempre às segundas, às 23h45, no SBT/Alterosa.





Além de apresentar o semanal, Cléber também passou a integrar o time de comentaristas da emissora de Silvio Santos, além, é claro, de ser escalado para narrar jogos de clubes brasileiros transmitidos no canal paulista.

“Eu tenho 44 anos de carreira e 41 deles eu passei na Globo. Não tenho queixa nenhuma. Achei que ia me aposentar lá, mas ninguém é obrigado a ficar e ninguém é obrigado a manter. Aconteceu, e eu toquei minha vida”, afirmou Cleber ao podcast do SBT Sports, “Pod pai, pod filho”, comandado pelo parceiro de profissão Téo José e seu filho, Alessandro Auad.

No episódio, disponível no canal do SBT Sports no YouTube, o narrador ainda contou histórias da carreira e explicou como está sendo o processo de adaptação na casa de Silvio Santos, onde está desde setembro último.



“Veio a sondagem do SBT e também da Record, praticamente junto. Comecei a pensar nos eventos, na equipe e aqui (no SBT) me parece ter um interesse bem legal em ter o esporte como um bom produto da programação”, destacou no podcast.

Cléber enfatiza ainda que está satisfeito e feliz com o retorno do público e dos espectadores e promete trazer novidades às transmissões do SBT/Alterosa.

“Vocês (equipe do SBT) são muito carinhosos. Me falaram que o ambiente é muito legal. E tem sido assim, de todos. Dos colegas de redação, de quem encontro nos corredores e quem vem conversar comigo. Acho que a reação do público para mim foi muito bacana”, diz.

QUEM VAI SER O CAMPEÃO?

Outro grande destaque da conversa no podcast foi a final da Copa Sul-Americana, entre Fortaleza e LDU, do Equador, que será transmitida pelo SBT/Alterosa, no próximo sábado, 28 de outubro, ao vivo, às 17h. A partida será narrada por Cléber Machado, diretamente do Estádio Domingo Burgueño Miguel, em Punta del Este, no Uruguai.

“O Fortaleza vive o melhor momento da história do clube, baseado em trabalho bem-feito de administração, organização e objetivo traçado posto em prática”, afirma o jornalista.

Quem leva a melhor? “Acho que o Fortaleza tem tudo para ser campeão, mas sem subir no salto, porque o adversário já foi campeão da Libertadores, da Sul-Americana, tem uma camisa que tem um peso e é um time forte. Vai ser um jogo parelho, equilibrado. Tem tudo para ser um jogaço”, avalia.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro