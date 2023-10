Quer ganhar R$ 300 mil? Game show está entre as estreias do SBT/Alterosa

689

Neste domingo, no "Programa silvio santos", Patricia Abravanel recebe o cantor Péricles e comanda a estreia do game "Púlpitos da sorte" (foto: Gabriel Cardoso/SBT)

Outubro chegou e com ele novidades na emissora de Silvio Santos. O domingo (1/10) já começa recheado de atrações e estreias. Às 11h, Celso Portiolli abre a 13º temporada do “Comprar é bom, levar é melhor!”, game show de sucesso do “Domingo legal”, no SBT/Alterosa. Na estreia, a família Martins, de Guaíba (RS), enfrenta as sete temidas perguntas em busca do prêmio de R$ 80 mil em produtos. Outubro chegou e com ele novidades na emissora de Silvio Santos. O domingo (1/10) já começa recheado de atrações e estreias. Às 11h, Celso Portiolli abre a 13º temporada do “Comprar é bom, levar é melhor!”, game show de sucesso do “Domingo legal”, no SBT/Alterosa. Na estreia, a família Martins, de Guaíba (RS), enfrenta as sete temidas perguntas em busca do prêmio de R$ 80 mil em produtos.





Portiolli também participa de outro destaque de outubro. No dia 11, ele comanda a estreia do humorístico “Topa um acordo pague menos”. No programa, exibido às quartas, às 22h30, no SBT/Alterosa, o apresentador, Gabriel Cartolano, Juliana Oliveira e Renato Lima, o “Cilada”, fazem desafios e brincadeiras com a plateia, o que é garantia certa de diversão.





Na cozinha e nos púlpitos

Já na tarde deste domingo, às 15h, Eliana estreia a oitava temporada do quadro “Minha mulher que manda”, no qual casais embarcam em um desafio culinário. Nas provas, os maridos, inexperientes na cozinha, devem obedecer às ordens das esposas, que são as únicas que sabem receitas desafiadoras.





Também ainda hoje, só que à noite, o “Programa Silvio Santos” começa o mês com uma supernovidade. Patricia Abravanel comanda a estreia do game show “Púlpitos da sorte”, que promete emoção e diversão aos telespectadores.





O novo game é direcionado a quem é bom em conhecimentos gerais e, claro, conta com boa dose de sorte. Toda semana quatro pessoas da mesma família ou amigos vão ao palco podendo voltar para casa com até R$ 300 mil. Ainda no programa desta noite, Patricia recebe o cantor Péricles, que vai soltar a voz em sucessos como “Até que durou” e “Melhor eu ir”.



Cleber Machado estreia como apresentador do "Arena SBT", no SBT/Alterosa, em 9 de outubro (foto: Rogério Pallatta/SBT)



Gol de placa

O esporte também entra na jogada. Em 9 de outubro, às 23h45, o “Arena SBT”, começa a ser apresentado por Cleber Machado. Com sua vasta experiência, Cleber, dono de uma das vozes mais conhecidas da televisão brasileira nas transmissões e programas esportivos, é a mais nova contratação de Silvo Santos e chega à emissora paulista para fazer parte do time de narradores e apresentadores do canal.





“Com todo esse interesse e força que o SBT está dando para o esporte e o futebol, para mim é um prazer e honra ser convidado para participar dessa equipe, que já tem Téo José, Luiz Alano, Mauro Beting, companheiro de muito tempo, e outros grandes profissionais”, afirmou o narrador em material enviado à imprensa.





Ainda nas novidades esportivas, Téo José inaugura – dia 29 – o cenário reestruturado e mais moderno do “SBT Sports”, programa que vai ao ar aos domingos, às 7h30.





Com exclusividade na TV aberta, o SBT/Alterosa transmite a final da Copa Sul-Americana, às 17h, em 28 de outubro. Os finalistas brasileiros serão definidos nos confrontos de volta entre Corinthians e Fortaleza, nesta terça (3/10), às 21h30, que também será transmitido pelo SBT/Alterosa.





Especial para a criançada

Uma programação especial para comemorar o Dia das Crianças será transmitida das 8h às 15h, em 12 de outubro.





Episódios de “Turma da Mônica” e “Parque Patati Patatá” abrem a grade e serão seguidos pelos longas de animação “Ben 10 – Corrida contra o tempo” e “Alvin e os esquilos 3”.





Já em 16 de outubro, o “Fofocalizando” passa a ser exibido às 14h15. No mesmo dia, a partir das 16h15, a novela mexicana “A gata”, protagonizada por Maite Perroni e Daniel Arenas, passa a ser exibida. A trama conta a história de Esmeralda, uma jovem órfã e moradora de uma comunidade pobre.





* Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro