Barbie ganha videocast no Brasil e chega empoderada ao SBT/Alterosa

Rafa Brites apresenta 'Barbie: Você pode ser tudo que quiser', que chega ao SBT/Alterosa em 21 de outubro (foto: SBT/divulgação)



A boneca mais famosa do mundo ganha seu primeiro videocast no Brasil. “Barbie: Você pode ser tudo que quiser”, com apresentação de Rafa Brites, estreia no próximo sábado (21/10), no SBT/Alterosa, logo após a exibição de “Bake off Brasil”, às 22h30.

A estreia nas redes sociais ocorreu ontem (14/10) e, no próximo sábado, após a exibição do videocast pelo SBT/Alterosa, o programa completo estará nos canais oficiais do SBT no YouTube e Facebook.

Supertime de convidadas

Barbie celebra o empoderamento feminino e a diversidade, com três episódios especiais. Cada um trará um tema importante, que será debatido com especialistas e mulheres em posição de destaque. Entre eles estão equidade de gênero, inclusão e diversidade.

As convidadas de Rafa Brites são Nathalia Arcuri, especialista em finanças e fundadora da Me Poupe!, cujo canal no YouTube é o maior do segmento de finanças pessoais do mundo; Lais Souza, ex-atleta e palestrante sobre a inclusão de pessoas PCD; Maira Gomez, jovem influenciadora indígena brasileira, que relata a cultura e as tradições de seu povo e a rotina de sua família, acumulando mais de 6,5 milhões de seguidores em suas redes sociais; e Roberta Freitas, comunicadora de beleza e influenciadora conhecida por impulsionar mensagens body positive em suas redes sociais.





Os bate-papos ainda contam com a presença de ONGs que fazem com que esses temas se tornem realidade para milhares de meninas em todo o país, entre elas ONG Meninas em Campo, ONG Inspiring Girls e Liga das Mulheres pelos Oceanos, que trazem sua experiência com a solução dos problemas na prática.

Da telona às passarelas

Barbie foi criada em 1959 pela americana Ruth Handler, cofundadora da Mattel, que percebeu que a filha Bárbara, ou Barbie, como era apelidada, gostava de brincar com bonecas de papel que trocavam de roupa. A partir daí, a boneca ganhou o mundo em várias versões, seja elas como brinquedo, no audiovisual ou na maneira de ditar moda.

“Barbie”, filme dirigido por Greta Gerwig e estrelado por Margot Robbie, lançado este ano, foi estrondoso sucesso de bilheteria no mundo.

Atualmente, Barbie é reconhecida como uma das marcas mais fortes e um ícone fashion mundial. Grifes famosas vestiram a boneca em várias ocasiões, entre elas Christian Dior, Chanel, Versace, Givenchy, Carolina Herrera, Donna Karan, Giorgio Armani e Alexandre Herchcovitch.

BARBIE: VOCÊ PODE SER TUDO QUE QUISER – VIDEOCAST

Três episódios exibidos aos sábados (21 e 28/10 e 4/11), no SBT/Alterosa, logo após “Bake off Brasil”, que vai ao ar às 22h30.