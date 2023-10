Enaldinho participa do "Programa Silvio Santos" deste domingo

689

Youtuber Enaldinho, com quase 31 milhões de seguidores, bate papo com Patricia Abravanel sobre o universo digital (foto: Gabriel Cardoso/divulgação)



Para começar a Semana da Criança com o pé direito, a família tem diversão garantida neste domingo (8/10). O “Programa Silvio Santos”, que será totalmente dedicado à meninada, começa às 20h. Patricia Abravanel abre a atração do SBT/Alterosa em cenário imersivo, além de receber convidados que farão a alegria da garotada.

Os papais, que foram espectadores daquele programa, poderão matar as saudades, enquanto os pequenos irão se encantar com a atração .

O mineiro Enaldinho e o catarinense Mussoumano estarão na programação dedicada ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro. No “Jogo das 3 pistas”, os youtubers estarão frente a frente para mostrar se são bons em conhecimentos gerais. Os dois também falam sobre as respectivas carreiras no universo digital.







Turma do Picapau Amarelo





O quadro “Qual é a música” recebe a turminha famosa entre as crianças da primeira e segunda infância. O youtuber Gato Galáctico, a personagem Luna, a atriz e dubladora Bianca Alencar e a influencer Luluca formarão um time para competir com ninguém menos que a galerinha da Turma do Picapau Amarelo, representada pelos personagens Narizinho, Emília, Tia Nastácia e Visconde de Sabugosa, que fazem sucesso na TV ZYN e nas “Câmeras escondidas”. Quem levará a melhor?





No “Jogo dos pontinhos”, todo o elenco estará vestido de Nina para homenagear a famosa garotinha interpretada por Marlei Cevada. Com seu bordão “nada a ver” e sua irreverência, ela conquistou o coração dos jovens espectadores.

A famosa prova do “Foguetinho”, que ficou marcada na memória afetiva de gerações, também terá seu lugar no programa, levando o participante à dúvida ao ter que optar entre propostas que podem ou não valer a pena, dando o seu “sim” ou “não” enquanto usa fones de ouvido dentro da cabine.









Pegadinhas com Vila Sésamo

O quadro “Helen tá na rua” terá a apresentadora visitando o Animália Park, em Cotia, no interior paulista. A atração vai procurar pessoas que “saibam tanto quanto você” junto ao Visconde de Sabugosa e a Emília, personagens do famoso sítio inventado pelo escritor Monteiro Lobato.

Os escolhidos serão crianças que, dependendo da sorte, poderão levar até R$ 2 mil para casa.





A noite termina com o riso rolando solto em um bloco especial de “Câmeras escondidas”, que promete pegadinhas com a participação da turminha da Vila Sésamo, outra saudosa atração infantil de tempos atrás.

