Em "Império", Maria Ísis (Marina Ruy Barbosa) é amante de José Alfredo, o Comendador (Alexandre Nero) (foto: João Miguel Júnior/GLOBO)

O casamento de José Alfredo (Alexandre Nero) e Maria Marta (Lilia Cabral) não anda nada bem em "Império". Nos primeiros capítulos da reprise da novela das 21h da Globo, que começa nesta segunda-feira (12/4), os dois acabam se envolvendo e formando uma família, após o protagonista começar a trabalhar com o comércio ilegal de diamantes. Eles se tornam poderosos, mas o relacionamento caminha para o lado oposto no decorrer dos anos. Depois de uma passagem de tempo, marido e mulher nem sequer dividem o mesmo teto.





Sem que Maria Marta saiba, José Alfredo tem o costume de se encontrar com a jovem Maria Ísis (Marina Ruy Barbosa). No entanto, a esposa do Comendador não abrirá mão do casamento facilmente. Ao ver os filhos José Pedro (Caio Blat) e João Lucas (Daniel Rocha) em apuros, ela não hesitará em recorrer ao marido, que estará com a filha, Maria Clara (Andreia Horta), no Monte Roraima.





Quando Maria Marta chegar a Roraima, José Alfredo ficará enfurecido com a presença da esposa, mas ela logo explicará a situação. Por conta do mau tempo, José Alfredo e Maria Marta não conseguirão sair do local para ajudar os filhos. Então, ela vai propor que os dois aproveitem o isolamento para tentar se entender. Só que não imagina a reação do marido.





Na conversa, José Alfredo revelará que tem uma amante. Maria Marta responderá que deseja sorte à rival, pois não dará o divórcio. E, caso ele insista em se separar, abrirá a boca a respeito dos negócios ilegais comandados por ele.

Sucesso

“Tanto tempo depois do sucesso avassalador que foi a primeira exibição de ‘Império’, vai ser interessante assisti-la agora em outro momento, em outro contexto de vida. Ainda hoje, não tem um dia sequer que eu não seja chamado de Comendador. A novela teve uma repercussão espetacular, inclusive internacional, pois ganhou o Prêmio Emmy. Para mim, foi um marco”, comenta o protagonista Alexandre Nero.