Mesmo com tanto sucesso, o youtuber não se vê como uma pessoa famosa. “Quem me dera”, diz ele brincando. Por trás do influenciador, está um empresário de sucesso, que estuda sempre melhorar seu conteúdo e ampliar as oportunidades de negócio.

Como os palcos do The Town replicam a arquitetura da cidade de São Paulo

Você estava falando mais cedo que um dos grandes problemas que você tem enquanto influenciador aqui de BH é ir parar lá no aeroporto de Confins. Como que é essa dinâmica?





Tinha que ter um aeroporto mais perto. É muito longe. E acaba que eu moro em Belo Horizonte e tem muitos eventos, publicidades em São Paulo. Agora, eu estou com um espetáculo show, então não é só São Paulo e Rio, passou a ser no Brasil inteiro. Então é um rolê viajar. Eu moro em Nova Lima. Dependendo do horário que eu saio, eu levo duas horas para chegar ao aeroporto. Mais um hora de antecedência que você tem que chegar, uma a duas (horas) viajando. Quando chega, tem trânsito. É um rolê para viajar, leva um dia inteiro. Isso para mim é o que mais desgasta, porque gravar vídeo eu gosto demais, amo fazer show, tirar foto com a galera. Mas viajar, esse trampo de viajar é muito cansativo.





Seu público é majoritariamente infantil. Como é esse dia a dia? Imagino que não deve ser fácil, acho que é o público mais crítico que existe.





Na verdade, eu digo que meu público, quem me acompanha, vai ao show, são sim crianças. Mas eu gravo vídeo há 10 anos. Então, tem muita gente que me assistia com 13 e hoje tem 23. Tem esse vínculo afetivo.





Então, hoje eu impacto muita gente, não só as crianças. O FIRE é um evento que não tem criança e eu tiro mil fotos. É muita gente que me aborda porque atualmente meu conteúdo, meus vídeos são passados nas televisões, não é só no celular. Então a família inteira assiste. Eu produzo conteúdo para a família. Então é por isso que eu tenho que ter muita responsabilidade, porque eu sei que posso influenciar a vida de crianças, mas, ao mesmo tempo, não posso fazer um conteúdo é bobo demais, para a primeira infância, porque o pai está assistindo com o filho, para o pai também ter alguma forma de entretenimento.





Eu sou o maluco dos gráficos, fico na frente do Analytic do YouTube, entendendo os picos de audiência e retenção, o que eu posso fazer para alcançar mais gente. Então, agora a gente trabalha na internacionalização do conteúdo, dublar os meus vídeos para outras línguas. Eu estou apostando no espanhol e no indiano. Tô tentando diversificar. E para isso mesmo que eu preciso que seja o que se chama topo de final, que qualquer pessoa possa assistir.





Fala um pouquinho da sua turnê. Está nos planos internacionalizar?





Eu vou fazer Portugal. É o primeiro país fora, fala português. Tenho sim planos de fazer em Orlando (EUA) que também tem muitos brasileiros. É uma coisa que está no radar, mas primeiramente eu gostaria de fazer as grandes capitais no Brasil, os grandes polos de populações do Brasil todo para depois começar a tentar fazer diferente. A minha turnê hoje é uma turnê muito legal, é ‘Um mistério no circo’, é uma história. É show de teatro que passa uma mensagem muito bacana, sobre não ter inveja, sobre o valor da amizade, é uma história que passa uma mensagem além do entretenimento.





Hoje, eu já estou querendo mudar a roupagem do show. Fazer um show para teatro tem a limitação do espaço. Eu sonhei com isso: eu não sou cantor mas eu preciso investir em música. Ter música voltada para o público infantil, como a Xuxa tinha nos anos 1990. Uma vez que eu seguir a música, eu quebro a barreira de o público precisa me ver. Ele precisa me ouvir. E aí eu consigo fazer o show em espaços maiores. O show é uma experiência muito legal, muito gostosa, mas já tem vários outros planos para fazer as próximas turnês de uma forma diferente.





Quem não foi ainda no meu show e é de Belo Horizonte, em Novembro, eu tô fazendo um espetáculo de novo. Eu fiz duas sessões no começo do ano e vamos abrir agora de novo. Estão todos convidados.





Você falou no palco sobre uma gama de produtos que tem seu nome. É roupa de cama, álbum de figurinhas. O que a gente pode esperar de lançamentos?





Estou com alguns projetos muito bacanas que estão por vir. Não sei ainda como vai ser, mas estou trabalhando na Elo Monster, Elo é a empresa que a gente grava, que é uma linha de produtos que vão ter tudo a ver com o Enaldinho, mas sem depender do meu rosto. Como se fosse uma segunda marca do braço do Enaldinho, que é do Enaldinho, mas uma nova criança consegue descobrir a marca antes de passar a consumir (os vídeos). Estamos com um projeto para este ano ainda, se Deus quiser, de lançar a hamburgueria do Enaldinho, quero franquear para o Brasil todo, vamos começar em Belo Horizonte e expandir para outros lugares. Temos vários outros projetos também.

Sobre o FIRE FESTIVAL

Ao todo, mais de 100 palestrantes participam da oitava edição do FIRE FESTIVAL, evento produzido pela Hotmart. Mais de oito mil pessoas devem participar das atividades, que vão até o próximo sábado, no Expominas, em Belo Horizonte.





O espaço é dividido em cinco palcos, com atividades simultâneas, além de estandes e ativações de marca, praça de alimentação e muito espaço para networking. Os participantes também contam com áreas de lazer, coworking, locais para relaxar e para fazer aquela foto bonita para as redes sociais. Esses cenários ajudam a deixar a imersão no mundo do marketing ainda mais criativa.