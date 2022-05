Especial com documentários e shows marca os 60 anos dos Rolling Stones

Desde os anos 1960, Mick Jagger faz história à frente da banda Rolling Stones (foto: SUZANNE CORDEIRO/AFP)

Em maio de 1962, Mick Jagger, Keith Richards, Ian Stewart, Brian Jones e Bill Wyman se reuniram e formaram uma das maiores bandas de rock de todos os tempos: os Rolling Stones. Para celebrar os 60 anos do grupo, o Bis inicia a exibição, neste domingo (22/5), de programação especial, com documentários e shows registrando as diversas fases da banda britânica.









“The Rolling Stones some girls: Live in Texas 78”, às 21h de terça (24/5), reúne sucessos como “Brown sugar”, “Shattered” e “All fown the line”, além de covers de Robert Johnson e Chuck Berry.





“The Rolling Stones: A bigger bang – Copacabana beach, Rio”, na quarta-feira (25/5), e “The Rolling Stones: Sweet summer sun Hyde Park live 2013”, na quinta (26/5), ambos exibidos às 21h, fecham a programação especial dedicada aos 60 anos da banda britânica.