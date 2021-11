Na trama mexicana, Fernando Colunga é Eduardo e Silvia Navarro vive Fernanda (foto: SBT/DIVULGAÇÃO)





O sucesso mexicano “Amanhã é para sempre” volta a ser exibido a partir desta segunda-feira (29/11), às 17h30, na faixa “Novelas da tarde”, no SBT/Alterosa. Nos primeiras semanas, o folhetim seguirá em dobradinha com os últimos capítulos de “Coração indomável”.









Gonzalo vive feliz com a esposa Monserrat (Erika Buenfil) e os cinco filhos, mas será enganado por Rebeca Sánchez (Lucero), jovem inescrupulosa que chega à empresa de Gonzalo com o nome falso de Bárbara Greco.



Sua inteligência impressiona Gonzalo, que a contrata como assistente pessoal. Aos poucos e com muita astúcia, ela consegue obter a total confiança dele.





As primeiras vítimas de Bárbara são Fernanda e Eduardo. A vilã flagra os dois se beijando carinhosamente. Venenosa, convence Monserrat de que Eduardo é um perigo para a jovem e ele, então, é mandado para um internato na cidade.





As cartas dos apaixonados chegam às mãos de Soledad, mas ela, pesarosamente, decide não mandá-las para o destino. Isso faz com que Fernanda se sinta esquecida por Eduardo.





Bárbara também planeja se tornar esposa de Gonzalo – e isso significa que Monserrat deve morrer. A megera a sufoca com um travesseiro e faz sua filha mais velha, Liliana (Dominika Paleta), parecer culpada.



Mesmo reafirmando sua inocência, a adolescente, desesperada, acaba internada em uma clínica psiquiátrica. Com isso, a vilã se casa com Gonzalo e passa a fazer parte do Conselho de Administração da empresa.





VOLTA POR CIMA





Soledad, entretanto, é a única que sabe até onde a maldade de Bárbara pode ir. Mas ela vive um inferno há anos, com saudades do filho Eduardo e com o medo de que Bárbara cumpra a ameaça de matá-lo.



Os anos se passam e Eduardo, depois de fazer mestrado no exterior, volta para a fazenda e encontra a mãe gravemente doente. Ela lhe revela as maldades de Bárbara.



A partir daí, a trama gira em torno da luta de Eduardo por Fernanda e também por justiça.