Morte lança desafio aos protagonistas de ''Quanto mais vida, melhor!''

Vladimir Brichta, Giovanna Antonelli, Mateus Solano e Valentina Herszage voltam à telinha nesta segunda-feira (foto: Fotos: Globo/reprodução)

A segunda chance para tentar acertar o que deu errado. Essa é a premissa de “Quanto mais vida, melhor!”, novela das 19h da Globo, que estreia nesta segunda-feira (22/11). A segunda chance para tentar acertar o que deu errado. Essa é a premissa de “Quanto mais vida, melhor!”, novela das 19h da Globo, que estreia nesta segunda-feira (22/11).









“A nossa novela é muito solar e a gente está imprimindo isso em cena. Nós estamos precisando dessa energia. Paula tem várias facetas e todos vão se divertir com as loucuras de amor que ela vai fazer”, adianta Giovanna Antonelli.





Vivendo em universos diferentes, os protagonistas descobrirão que tinham uma ligação antes do acidente. Flávia estará desesperada por dinheiro e aceitará o convite de Cora (Valentina Bandeira) para participar de um assalto. Ex-jogador da Seleção Brasileira, Neném quer retomar a carreira.





direito “Com a morte próxima, os quatro tentam descobrir o que é importante, o que tem significado para eles. Todo mundo tem direito a uma segunda chance. Isso é rico, valioso! Erros grosseiros devem ser repensados e castigados, mas a gente precisa ter direito a buscar o que, de fato, tem valor”, afirma o ator Vladimir Brichta.





Paula mantém a rivalidade com Carmem (Julia Lemmertz), que a culpa pela morte do amor de sua vida, Celso Terrare (Cândido Damm). Ela se une a Marcelo (Bruno Cabrerizo), vice-presidente da Terrare Cosméticos, a fim de derrubar a inimiga.





Paula coloca o trabalho em primeiro lugar. Depois do acidente, ela se apaixonará por Neném.





“Quis criar um caminho em que todos os personagens tivessem uma história e não apenas participassem da trama de outra pessoa. Esta é a ideia geral da novela: um folhetim sobre o que a vida nos traz de melhor”, conta Mauro Wilson.





Médico renomado, Guilherme é casado com a ex-modelo Rose (Bárbara Colen) e pai do adolescente Antônio (Matheus Abreu). Após o acidente aéreo, quer pôr um fim na crise do casamento e promete à mulher que sua clínica ganhará uma ala de atendimento público só para satisfazê-la. No entanto, Rose ficará balançada ao reencontrar Neném, paixão do passado. Enquanto isso, o cardiologista se envolve com Flávia.





“É uma relação de gato e rato. A Flávia tem um 'crush' pelo Guilherme, homem mais velho e casado”, diz Valentina Herszage.





PERSONAGENS

Neném (Vladimir Brichta)

O ex-ídolo do Flamengo e da Seleção Brasileira tenta retomar a carreira no futebol. Problemas financeiros o obrigaram a voltar a morar com a mãe, Nedda (Elizabeth Savala). Acidente aéreo faz sua trajetória cruzar com as vidas de Paula Terrare (Giovanna Antonelli), Guilherme Monteiro (Mateus Solano) e Flávia (Valentina Herszage).









Paula Terrare (Giovanna Antonelli)

Mudou-se de Goiás para o Rio, foi secretária na Terrare Cosméticos e se casou com o presidente da empresa, Celso (Cândido Damm). Com a morte dele, assume o comando da Terrare e tem disputa ferrenha com Carmem (Julia Lemmertz).O desastre aéreo muda sua vida.









Guilherme Monteiro (Mateus Solano)

Cirurgião renomado, é rico, arrogante e vive uma crise no casamento com a ex-modelo Rose (Bárbara Colen). Mantém relação distante com o filho Antônio (Matheus Abreu). Acidente de avião muda sua vida.









Flávia (Valentina Herszage)

Criada pelo pai, Juca (Fabio Herford), não tolera a madrasta Odete (Luciana Paes). Dançarina de boate, entra em uma roubada ao participar de um golpe com Cora (Valentina Bandeira). O desastre aéreo também muda a vida dela.









Carmem (Julia Lemmertz)

Presidente da Wollinger Comésticos, sonha acabar com o império de Paula, a quem culpa pela morte do grande amor de sua vida, Celso Terrare. Vigia a rival obsessivamente. Mantém um caso com Marcelo (Bruno Cabrerizo).









Rose (Bárbara Colen)

Ex-modelo internacional, parou de trabalhar a pedido de Guilherme logo que engravidou. Tem vida de luxo graças ao casamento, mas esconde o amor mal resolvido por Neném.