Natal nas Montanhas traz luz e esperança e espera receber 300 mil pessoas

Natal nas Montanhas deixa a cidade de Monte Verde iluminada (foto: Reprodução) A programação do 'Natal nas Montanhas' no charmoso distrito de Monte Verde, em Camanducaia, Sul de Minas, teve início neste feriadão de Proclamação da República. Até o dia 9 de janeiro, a expectativa é que cerca de 300 mil turistas visitem o lugar, superando os 270 mil visitantes de 2020.



Com clima ameno o ano todo, o período de Natal se tornou a segunda temporada de grande movimento no distrito, atrás apenas do inverno. De acordo com a gerente executiva do evento Natal nas Montanhas, Jaque Rossi, Monte Verde é o quinto destino mais procurado para quem busca cidades e locais com decoração e programação natalinas.



Com o tema “A Origem de Tudo”, o Natal deste ano vai contar a história de Monte Verde e dos povos que escolheram a região para viver. Além de se encantar com a decoração e com as contações de histórias, será possível também aprender com as Oficinas de Bauer, uma arte típica das regiões campestres da Alemanha, que conquistou Monte Verde e virou patrimônio cultural do município de Camanducaia.

Portal deseja boas-vindas ao Natal nas Montanhas (foto: Reprodução)

Espetáculos em Monte Verde





Principal destino turístico da região, Monte Verde terá aos sábados, às 19h, o espetáculo “Despertar das Luzes”, quando o Maquinista da Luz e seus ajudantes percorrem a Avenida Monte Verde ao encontro da chave mágica que, quando acionada, ilumina toda a cidade.

Natal nas Montanhas, em Monte Verde (MG) (foto: Reprodução)

Outra atração é o espetáculo “A Origem”, que conta de forma lúdica e divertida a origem de Monte Verde e dos povos que construíram este lugar tão especial. Todas as sextas, às 19h, na Praça do Carvalho.





A cor principal do evento deste ano é o verde, que representa a esperança, a origem de tudo e a união dos povos. “Neste Natal, queremos despertar em todos o sentimento de esperança de dias melhores, após esse período complicado que aos poucos vamos deixando para trás”, afirma a presidente da MOVE, Rebecca Wagner.

Cidade do Sul de Minas ganha ainda mais brilho durante o evento natalino (foto: Reprodução)

A programação completa está disponível no site do “Natal nas Montanhas”





Programação

Confira a programação do Natal nas Montanhas:

Espetáculo A Origem : todas as sextas-feiras, de 19/11 a 31/12, às 19h, na Praça do Carvalho.





: todas as sextas-feiras, de 19/11 a 31/12, às 19h, na Praça do Carvalho. Despertar das Luzes : todos os sábados, de 13/11 a 01/01/22, às 19h, na Avenida Monte Verde.





: todos os sábados, de 13/11 a 01/01/22, às 19h, na Avenida Monte Verde. Casa do Noel : visitação de 13/11 a 26/12, nas sextas, sábados, domingos e feriados, de 13h às 21h, exceto nos dias 24, 25 e 26 de dezembro, que terão horários especiais – dia 24/12, das 10h às 18h; dia 25/12 das 10h às 21h; e dia 26/12, das 13h às 16h.





: visitação de 13/11 a 26/12, nas sextas, sábados, domingos e feriados, de 13h às 21h, exceto nos dias 24, 25 e 26 de dezembro, que terão horários especiais – dia 24/12, das 10h às 18h; dia 25/12 das 10h às 21h; e dia 26/12, das 13h às 16h. Intervenções teatrais e contação de histórias : dias 08 e 15/12, às 11h, na Praça da Bíblia.





: dias 08 e 15/12, às 11h, na Praça da Bíblia. Banda de Música da 17ª Região da Polícia Militar de MG : dia 30/12, às 11h, na Avenida Monte Verde.





: dia 30/12, às 11h, na Avenida Monte Verde. Oficinas de Bauer : sábados (20/11; 27/11; 04/12; 11/12 e 18/12); terças-feiras (14/12, 21/12 e 28/12); sempre das 15h às 18h. As vagas são limitadas e gratuitas. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (35) 3438-1839.





: sábados (20/11; 27/11; 04/12; 11/12 e 18/12); terças-feiras (14/12, 21/12 e 28/12); sempre das 15h às 18h. As vagas são limitadas e gratuitas. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (35) 3438-1839. Natal nas Alturas : no dia 21/12, o Papai Noel irá sobrevoar o distrito, interagir com o público e distribuir presentes.