'MG do jeitinho que você gosta': Uberaba lança site com atrações da cidade

Site reúne atrações e agenda cultural de Uberaba (foto: Reprodução/Visite Uberaba)

Com o objetivo de atrair novos eventos e estimular o turismo, principalmente, neste final de ano e começo do ano que vem, Uberaba lançou na noite de hoje (4/11), em solenidade no Teatro Experimental de Uberaba Augusto César Vanucci (TEU), o site www.visiteuberaba.com.br e também mapas turísticos da cidade e de Peirópolis (bairro rural).