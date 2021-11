Termalismo: Conheça a cidade em MG que faz tratamento, pelo SUS, com banhos

Banhos de imersão são umas das formas de tratamento do Balneário Reynaldo de Oliveira Pimenta (foto: Balneário Reynaldo de Oliveira Pimenta/Divulgação) Tratamento de dores musculares, doenças respiratórias, diabates e até doenças mentais (como ansiedade e depressão) através de banhos, sauna e gargarejos. Esse é o resumo do termalismo - também conhecido como crenoterapia -, com origem nos romanos, ainda antes de Cristo, e que agora é oferecido de graça pelo SUS em Minas Gerais. Interessante, né?! Saiba mais aqui!

Esse tipo de tratamento só é possível em águas termais, ricas em componentes como gases e minerais. Essas condições são observadas em Caldas, municípío com quase 15 mil habitantes no Sul de Minas - e a 464 km de Belo Horizonte. O balneário - chamado Reynaldo de Oliveira Pimenta - fica mais precisamente em Pocinhos do Rio Verde, distrito a 4 km do centro de Caldas.

Como funciona?

Existe uma clínica instalada no balneário, com uma equipe multidisplinar: médicos, educador físico, nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta. Quem for diagnosticado no município com fibromialgia, dores crônicas e problemas de saúde mental podem ser encaminhados para o tratamento em águas termais. A prefeitura disponibiliza, ainda, transporte gratuito da cidade ao distrito, também via SUS.

Importante reforçar que uma portaria de 2006 do Ministério da Saúde compreende o termalismo/crenoterapia como medicina integrativa e complementar.

E quem não mora em Caldas?

Também pode fazer o tratamento. Além do encaminhamento pelas unidades de saúde de Caldas, o interessado pode fazer uma primeira consulta gratuita no balneário e, após diagnóstico, encaminhado ao tratamento que dura dois meses. O custo é de R$ 180 e inclui o acompanhamento de toda a equipe do local.

Também há serviços oferecidos isoladamente, como, por exemplo, massagens relaxante e terapêutica, drenagem linfática, esfoliação, limpeza de pele, entre outros. Veja mais detalhes - e valores - abaixo.

Mas atenção! A procura é intensa e já há planos para ampliar os dias de funcionamento. Atualmente, o balneário só abre aos finais de semana.

Reconhecimento

Com a lei inédita em Minas Gerais, Caldas recebe o reconhecimento de especialistas e associações ligadas ao termalismo, como a Organização Mundial de Termalismo (OMTh). Ainda são escassos os investimentos e e a atenção por parte do poder público no Brasil para com os tratamentos com águas termais.

Clínica médica que fica no balneário: acesso aos tratamentos com águas termais agora pelo SUS (foto: Prefeitura de Caldas/Divulgação)





Atualmente somente os estados de Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina reconhecem as ‘Estâncias Termais’ como ‘locais especiais’. Para o geólogo e vice-presidente da Organização Mundial do Termalismo, Fábio Lazzerini, leis como a aprovada em Caldas podem auxiliar os profissionais em estudos clínicos nos benefícios e na indicação das águas. O estudioso também ressalta sua importância de fundamentar os tratamentos através do SUS e na atenção básica da saúde.

Para a coordenadora do balneário, Jussara Marrichi, a população atendida já começou a sentir os efeitos imediatos nos sintomas após o contato com as águas. “A lei é o instrumento jurídico que garante e valida o termalismo como um recurso terapêutico preconizado há muitos anos”, diz Jussara, que também é mestre e doutora em história pela Unicamp, com pesquisa em cidades termais.

Para mais informações dos serviços e tratamentos, além de agendamentos, do Balneário Dr. Reynaldo de Oliveira Pimenta, o telefone é (35) 3735-1776. O local fica em Pocinhos do Rio Verde, na Avenida Rio Verde, 1077.

Como são as águas? Segundo a história local, as águas sulfurosas do distrito de Pocinhos do Rio Verde e suas propriedades medicinais são conhecidas desde os anos 1850. As fontes estavam localizas em uma fazenda e serviam ao dono e funcionários.

A exploração começou em outubro de 1910 e desde então passou por várias administrações e concessões de exploração. Em 17 de dezembro de 1938, por meio do decreto nº 148, o estado de Minas Gerais declarou o distrito de Pocinhos como Estância Hidromineral.

As águas têm composição radioativa, alcalino, sulfurosas e bicarbonatadas sódicas. A temperatura é de 25ºC quando se originam e 37ºC para serem usadas nos banhos e duchas.

Saiba mais sobre termalismo/crenoterapia

As águas termais são ricas em componentes como gases e minerais. Seu uso se baseia no modo terapêutico como complemento a outros tratamentos. Ajudam a tratar problemas musculares e vasculares, infecções, doenças respiratórias, hipertensão, diabetes, ansiedade e depressão.

Procura pelos tratamentos termais tem sido grande (foto: Balneário Reynaldo de Oliveira Pimenta/Divulgação) Procedimentos como banhos, duchas, massagens, nebulizações, inalação, sauna, gargarejos e ingestão das águas são realizados nos tratamentos termais. Os romanos, no século II a.C., criaram os primeiros balneários para tratar dores musculares. No Brasil, o descobrimento das fontes termais se deu em 1545.





Já o Termalismo Social surgiu na década de 1950 na Europa, com o objetivo de disponibilizar o tratamento termal para aquelas pessoas que não tinham condições de pagar por ele. Era uma forma de dar acesso a todos, e não somente aos ricos, que já frequentavam as famosas estações de água

Preços dos serviços do Balneário Dr. Reynaldo de Oliveira Pimenta

Tratamentos corporais:

Massagem relaxante: R$ 65

Tempo: 60 minutos

Drenagem Linfática: R$ 70

Tempo: 60 minutos

Pedras quentes: R$ 75

Tempo: 60 minutos

Pindas Chinesas: R$ 75

Tempo: 60 minutos

Esfoliação corporal e banho termal: R$ 80

Tempo: 60 minutos

Escalda-pés: R$ 45

Tempo: 30 minutos

Massagem Terapêutica: R$ 135

Tempo: 60 minutos

Facial:

Limpeza de Pele: 80 – Tempo: 1:30h



Hidratação facial: 60 – Tempo: 50 minutos

Rejuvenescimento facial: 90 – Tempo: 60 minutos

Banhos Termais:





Imersão: R$ 20

Tempo: 20 minutos

Aromático: R$ 40

Tempo: 20 minutos

Banho Negro: R$ 40

Tempo: 20 minutos

Tratamento Termal para fibromialgia, dores crônicas e saúde mental: R$ 180

(20 sessões de banho termal)

Fango termal: R$ 30 a área de aplicação

Sauna úmida ou seca: R$ 20

Tempo: 60 minutos

Ducha Circular: R$ 10 por 5 minutos