Natal Tiradentes volta a encantar visitantes com iluminação especial

Festival acontece do dia 5 de novembro a 26 de dezembro (foto: Foto de Vladislav Murashko no Pexels)

Neste ano, o evento irá valorizar o artesanato e a cultura locais, com variada agenda de atrações gratuitas, oficinas de culinária e instalações artísticas descentralizadas e em diversos espaços do município. Outra novidade deste ano é a mudança de alguns locais que ganham a iluminação especial.

As projeções na Capela do Senhor Bom Jesus da Pobreza, que encantaram o público nas duas últimas edições, serão transferidas para a Igreja das Mercês e apresentarão, em dias específicos, uma história inédita entre uma pastorinha e um cozinheiro.

Aos finais de semana, o Papai Noel conduzirá um cortejo ao passar pelo centro histórico no acender das luzes natalinas. Além da iluminação, outros elementos decorativos estarão presentes em imóveis e espaços públicos da cidade.

No Largo das Forras, peças inspiradas nos Balões de Guignard, do cenógrafo e diretor de cena Paulo Rogério Lage, estão sendo confeccionadas pelo artista local Cleber Wierman da Trindade.

“Para mim, é uma grande satisfação ter meu trabalho lembrado em uma festa que faz referência às comemorações cristãs do interior mineiro, um Natal bem brasileiro para um povo de mãos hábeis e corações generosos”, afirma Paulo Rogério.

Além das expressões de religiosidade características desse período festivo, também não faltará a presença do Papai Noel. Em 2021, ele instalará seu escritório na Casa Aimorés, de quinta a segunda, entre 16h e 22h. Os ingressos serão vendidos no local e haverá controle do número de pessoas por grupo em cada faixa de horário.

“Esse será o momento voltado para as crianças, que poderão levar suas cartinhas para o Bom Velhinho e, posteriormente, mamães e papais as receberão por e-mail ou via aplicativo de mensagem para não deixarem de atender aos pedidos”, explica Gabriela Barbosa, gerente comercial e diretora de Marketing da Pousada Pequena Tiradentes, também coorganizadora do Natal Tiradentes.

Mamãe Noel não poderia faltar e, também, marcará presença na Casa Aimorés, onde quitandeiras da cidade estarão à frente de oficinas para ensinar a fazer biscoitos, pães e bolos.

Esta atividade acontecerá sempre às sextas e aos sábados, às 15h, com capacidade máxima de dez pessoas por sessão. Interessados podem se inscrever gratuitamente no site do Natal Tiradentes ( www.nataltiradentes.com.br) ou acompanhar a transmissão on-line no perfil do Natal Tiradentes no Instagram (@nataltiradentes).

Seguindo o mesmo formato e com aulas no mesmo lugar, o Natal de Chef trará semanalmente chefs de cozinha locais para preparar receitas natalinas para a ceia sempre às sextas-feiras e aos sábados, às 13h, com a primeira aula em 6/11.

“Com certeza, será uma diversão para toda a família”, afirma Luiz César Costa, diretor executivo da Luth Produções e coorganizador do Natal Tiradentes. Segundo ele, o público ainda pode esperar surpresas, pois mais atrações estão sendo planejadas.

O Natal Tiradentes é organizado sob a tutela do grupo Praça em Movimento, formado por empresários locais, e segue todas as medidas de segurança recomendadas pelo programa Minas Consciente e pelo plano do Governo do Estado de Minas Gerais para a retomada das atividades devido à pandemia do Covid-19 de forma segura e responsável.

Programação 2021 Natal Tiradentes

5 de novembro a 26 de dezembro

Natal de chef – chefs de cozinha ensinam receitas para a Ceia de Natal

Sextas e sábados, às 13h

Casa Aimorés – Rua Direita, 159, Centro – Tiradentes/MG

Quitandas da Mamãe Noel – quitandeiras de Tiradentes contam os segredos de suas receitas

Sextas e sábados, às 15h

Casa Aimorés – Rua Direita, 159, Centro – Tiradentes/MG

Escritório do Papai Noel – visitas com ingresso a ser adquirido no local

Quinta a segunda, das 16h às 22h

Casa Aimorés – Rua Direita, 159, Centro – Tiradentes/MG

Projeções Natalinas – cinco sessões diárias para contar a história entre uma pastorinha e um cozinheiro

Novembro: 7, 11, 14, 18, 21, 25 e 28

Dezembro: 2, 5, 10, 12, 17, 19, 23, 24 e 25

Horários: 19h, 20h, 21h, 22h e 23h

Local: Igreja das Mercês – Largo das Mercês, Centro – Tiradentes/MG

Presépio: Largo das Mercês, Centro – Tiradentes/MG

Site: www.nataltiradentes.com.br

Instagram: @nataltiradentes