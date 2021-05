Casa de Escarpas do Lago tem uma das diárias mais caras do Brasil

Casa tem 11 quartos e acomoda até 16 pessoas com diárias que saem por R$ 12,5 mil (foto: Divulgação/Airbnb)

O balneário Escarpas do Lago, localizado na cidade de Capitólio, no Sudoeste de Minas Gerais, tem uma das casas de luxo mais caras do Brasil para quem procura destinos turísticos Classe A, aponta a plataforma Airbnb, de aluguel de hospedagens, que permite que qualquer pessoa disponibilize ou reserve acomodações ao redor do mundo.

A casa do balneário tem 11 quartos, com capacidade para hospedar até 16 pessoas com diárias que saem por R$ 12,5 mil.



O aluguel dá direito a piscina de borda infinita, píer exclusivo e vista para a natureza. O imóvel aparece entre os 10 destinos mais caros do Brasil. As informações são da Forbes.

Com uma das diárias mais caras do Airbnb no Brasil, passar uma noite na Villa Joie Joá, no Rio de Janeiro, custa R$ 129.080. A casa fica na Ponta da Joatinga, em área isolada do Rio, com três suítes, varanda, piscina, sauna a vapor e vista para o mar.



A segunda também é uma vila e fica em Trancoso, na Bahia: R$ 52.900 por 45 mil metros quadrados.



Em seguida vem a Villa beira-mar Casa Folhas, em Angra dos Reis, litoral fluminense, em que os hóspedes têm acesso a uma sala de estar de 800 metros quadrados, praia particular, piscina e heliporto, com capacidade para até 14 pessoas, e custa R$ 52.688.



Com quatro suítes, varanda gourmet e piscina, a casa de São Sebastião (SP) fica em um condomínio fechado e pode ser alugada por R$ 15.672 por dia.



Na mesma faixa do aluguel em Capitólio, de acordo com a plataforma, estão a aldeia Gostoso, em propriedade de 30 mil metros quadrados, com 8 suítes – seis geminadas e duas cabanas de glamping, com acomodação para 16 pessoas, sai por R$ 12 mil; e passar uma noite no Villa “C”, do hotel boutique Preabeach Villas, é preciso desembolsar R$ 12.934, na vila particular que fica na praia do Preá, no Ceará.