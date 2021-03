Maria Leopoldina lança primeiro volume de '168 dias viajando pelo mundo'

(foto: Divulgação) Maria Leopoldina Brandão Vilela de Castro, médica e doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Brasília (UnB), servidora do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, incorporando mais de uma década de experiência à frente da coordenação do Programa de Atenção Domiciliar (PAD), decidiu escrever uma nova história. Ao se aproximar dos 60 anos,, médica e doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Brasília (UnB), servidora do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, incorporando mais de uma década de experiência à frente da coordenação do Programa de Atenção Domiciliar (PAD), decidiu escrever uma nova história.





Com os filhos crescidos e independentes, casada pela segunda vez com o acupunturista Paulo Roberto Xavier Ramos, junto a quem, no sincretismo religioso, desenvolve a espiritualidade, a autora partiu para uma nova busca. Um percurso geralmente esperado de jovens, que mochilas às costas, descobrem o encantamento do Velho Mundo.









Foram 168 dias, marca que dá o título do livro, aproximadamente 30 mil quilômetros percorridos por terra, água, ar e muita caminhada, por 11 países, 40 cidades e localidades, ora em calor intenso, ora em chuva, ventania, neblina, frio ou neve.